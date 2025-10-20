不挖礦了？Cipher、IREN改搞AI資料中心 專家：AI是挖礦的終極補充
鉅亨網編譯陳韋廷
當比特幣 (BTC) 價格逼近 12.6 萬美元的歷史高點、今年累計上漲約 14% 時，曾被視作「加密貨幣附屬品」的比特幣礦企，正以遠超比特幣的漲幅書寫逆襲故事。
今年來，追蹤全球主要上市礦企的基金飆升逾 150%，成為今年加密貨幣復甦中的「隱形贏家」。
兩年前，AI 熱潮興起時，這些礦商曾因算力需求短暫受益，但隨後挖礦利潤下滑、競爭加劇，股價一度暴跌。如今，它們早已不是單純的「比特幣挖掘者」，而是轉身擁抱 AI 與高效能運算基礎設施，被投資者重新定義為「科技基建公司」。
這種轉型在資本市場上得到了強烈回應。Cipher Mining Inc(CIFR-US) 與谷歌支持的 Fluidstack 簽署十年 30 億美元託管協議，其中附帶 14 億美元債務與認股權證，股價今年漲約 300%。上周三 (15 日)，Iris Energy(IREN-US) 完成 10 億美元可轉換債券發行，另一挖礦公司 TeraWulf(WULF-US) 還宣布計畫發行 32 億美元票據擴建紐約資料中心。
總部位於新加坡的 Bitdeer Technologies 也公佈將俄亥俄州 570 兆瓦礦場改造為 AI 中心的計畫後，上周三股價大漲近 30%。Bitdeer 預估，全面改造後年化收入可能超 20 億美元。
Bitdeer 資本市場與策略副總裁 Jeff LaBerge 說：「對 Bitdeer 來說，AI / 高效能運算是對挖礦業務的補充，而不是替代方案。我們將繼續以自營挖礦的效率為主導，並有選擇地將合格的場地改造為 AI / 高效能運算場地，以實現持久的長期回報。」
推動這些轉變的核心，是比特幣產業的利潤擠壓。2024 年比特幣減半事件過後，礦企獎勵從 6.25 枚降至 3.125 枚，加上網路難度上升、交易量放緩，礦企利潤率已接近歷史最低。即使比特幣近期創歷史新高，單體礦企的利潤仍未明顯改善。
相較之下，AI 與高效能運算的「錢景」更為清晰。TheMinerMag 分析師 Wolf Zhao 指出，AI 資料中心的每兆瓦收入與 EBITDA 利潤率遠高於挖礦，且資本市場的估值邏輯完全不同。「投資人不會因為比特幣減半給 AI 業務打折，反而會為穩定的算力需求給出高溢價。」
Needham 分析師 John Todaro 也說：「現在和挖礦商對話，不到 10% 的話題是比特幣，剩下 90% 都在問 AI 機會。」
對礦商而言，轉型並非放棄挖礦，而是「兩條腿走路」。LaBerge 說：「AI 是對挖礦的補充，公司將保留自營挖礦的效率優勢，同時有選擇地將合格場地改造為 AI 中心，這樣既能抓住挖礦的現金流，又能獲得 AI 的長期回報。」
本質上，挖礦商的轉型是能源經濟的重構。當比特幣的波動逐漸退去，它們發現自己手裡握著的「算力與能源」，恰好是 AI 時代的稀缺資源。從「靠天吃飯」的加密貨幣礦工，到「科技基建玩家」，這些公司的股價逆襲，或許才剛開始。
