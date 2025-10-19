search icon



中國監管機構阻止！螞蟻集團與京東暫停香港穩定幣發行計畫

鉅亨網編譯莊閔棻


據悉，包括螞蟻集團 (688688-CN) 及電商巨頭京東集團 (09618-HK) 在內的中國科技企業，已暫停在香港發行穩定幣的計畫。

cover image of news article
中國監管機構阻止！螞蟻集團與京東暫停香港穩定幣發行計畫。(圖：Shutterstock)

根據《金融時報》報導，知情人士指出，螞蟻集團與京東在收到中國監管機構，包括中國人民銀行及中國網絡信息辦公室不要推進穩定幣計畫的指示後，暫停了穩定幣發行計畫。


今年五月，香港立法會通過了穩定幣法案，為以法定貨幣為基礎的穩定幣發行者建立了許可制度。

根據新規定，無論是在香港境內或境外，只要發行以港元支持的穩定幣，都必須取得香港金融管理局的許可。

螞蟻集團曾在六月表示將參與香港穩定幣試點計畫，京東也同樣表態將參與。

然而，中國人民銀行官員因擔心允許科技公司與券商發行任何形式的貨幣，因此建議這些公司暫緩參與穩定幣的初期發行。

穩定幣是一種加密貨幣，設計目的是維持固定價值，通常與法定貨幣掛鉤，如美元。加密貨幣交易者通常使用穩定幣在不同代幣之間轉移資金。

