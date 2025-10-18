Meta可能使用你手機的影像訓練AI！Facebook新照片拼貼功能引隱私擔憂

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-18 19:00

Meta(META-US) 週五（17 日）宣布，將在 Facebook 上推出一項全新的 AI 照片拼貼與編輯工具。這項選擇性功能會掃描使用者的手機相簿，挑選出最佳的照片 與影片，將其上傳至雲端，並運用 AI 自動生成趣味拼貼與編輯作品。

Meta可能使用你手機的影像訓練AI。(圖：Shutterstock)

根據《MacRumors》報導，Facebook 將提供多種建議，包括相片拼貼、回顧、AI 風格重製，以及生日、畢業或旅行等主題。

使用者啟用後，AI 將在幕後持續運作，隨機提供可發布的照片與影片編輯建議，未分享的編輯內容會保持私人。

不過，若使用者選擇分享 AI 創作的內容，好友即可看到，但令人擔心的是，這些資料也將用於 AI 訓練。

Meta 表示，除非使用者分享或使用 Meta AI 工具編輯，否則手機相簿中的影像不會被用於訓練 AI 。

目前，美國與加拿大的 Facebook 使用者可以使用這項功能，分享建議會出現在限時動態與動態消息中。

使用者可透過 Facebook 的相簿設定來選擇啟用或停用該功能：點選個人頭像，進入「設定與隱私」>「設定」>「偏好設定」>「相簿分享建議」。

外媒指出，若不希望自己的影像被用於 AI 訓練，建議不要啟用此功能；為加強隱私安全，用戶也可以在 iPhone 設定中完全限制 Facebook 存取手機相簿。

近年來，Meta 逐步放寬隱私政策，以強化 Meta AI 並提升 AI 互動功能。