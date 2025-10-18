鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-18 16:20

週六（10 月 18 日），蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克（Tim Cook）現身上海，在全球財富管理論壇 ·2025 上海蘇河灣大會上透露，蘋果正努力將自家人工智慧（AI）Apple Intelligence 推向中國市場。

蘋果Apple Intelligence將進入中國市場？庫克這樣回應。(圖：Shutterstock)

庫克表示，蘋果致力於為用戶提供強大的創新產品，Apple Intelligence 作為最新的 AI 產品，目前正在積極拓展中國市場。

庫克對 AI 技術的影響持正面態度，「我不擔心電腦像人一樣思考，更擔心人像電腦這樣思考。如果人失去創新與熱情，就像冷冰冰的電腦，這才令人擔憂。」

此外，庫克還讚賞了中國年輕開發者的創造力，「我拜訪過世界各地，但覺得中國的創造力最棒。」

他指出，AI 已經滲透到蘋果運作的每個環節，許多工具雖然是 AI，但人們已經習以為常，甚至不會特別去稱它為 AI。

庫克舉例，即便在工廠中，也能看到 AI 技術廣泛應用。

此外，一些 AI 應用不易察覺，例如銷售培訓型 AI 工具。庫克說，蘋果每年都會培訓大量銷售人員，AI 已深度融入公司日常運作。

他強調，「作為企業，如果不部署 AI，不僅會喪失競爭力，也會錯失收入增長的機會。」