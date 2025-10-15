鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-15 13:40

蘋果 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列顯示，即使在全球經濟低迷之際，消費者對高階手機的需求仍然強烈。

蘋果iPhone 17熱銷！出貨量逼近三星、創下有史以來最好第三季業績。(圖：Shutterstock)

根據 IDC 第三季報告，蘋果正接近超越長期競爭對手三星，有望成為全球出貨量最大的智慧型手機製造商。

三星目前以 19% 的市場占有率領先，但蘋果緊追在後，達 18.2%，兩者差距不到 1 個百分點，顯示 iPhone 17 系列的成功對全球市場格局帶來明顯影響。

與此同時，小米則占 14%。

蘋果高階策略助力出貨量成長

相較於其他智慧型手機品牌仍面臨銷售停滯，蘋果的 iPhone 出貨量逆勢成長。

市場研究公司 Omdia 報告指出，2025 年第三季，蘋果的 iPhone 出貨量較去年同期相比增長 4%，創下其史上最強第三季表現。

值得注意的是，蘋果能達成這一成就，並非透過降價或大量推出平價手機，而是持續堅持高階策略，同時提升產品對消費者的可及性。

IDC 指出，蘋果的成功來自一系列巧妙的激勵措施以及硬軟體整合的優勢。iPhone 17 的強勁銷售更幫助蘋果創下第三季最佳業績。

推動 iPhone 17 銷售的主要因素包括：

吸引人的舊換新方案：用戶可透過換購升級新機，減輕高階價格壓力。

靈活分期付款：每月付款方案讓消費者更容易入手高階手機。

生態系統黏著度：iPhone 與 Apple Watch、Mac 的整合，提升用戶對新產品的忠誠度。

IDC 分析師 Nabila Popal 指出，這些策略使升級新機對許多消費者來說成為「毫不費力」的選擇。

蘋果出貨量逼近三星 全球市場競爭白熱化

上季，蘋果出貨約 5,860 萬支 iPhone，與去年同期相比增長 2.9%。

相較之下，三星出貨量為 6,140 萬支，但考慮到其產品線多樣與市場覆蓋範圍，兩者差距令人意外地接近。

業界評論指出：「智慧型手機製造商不僅在硬體與軟體創新上吸引消費者升級，更在購買流程上降低障礙。蘋果將尖端設備與創新分期方案、舊換新計畫完美結合，使升級決策對消費者來說變得毫不費力。」