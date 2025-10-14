蘋果摺疊iPhone或比預期更便宜！鉸鏈價格下調、鴻海與新日興聯手掌握生產主導權

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-14 08:33

蘋果長期傳聞中的摺疊 iPhone，其生產成本結構可能迎來重大轉折。知名分析師郭明錤指出，由於鉸鏈零件價格大幅下調，蘋果的首款摺疊 iPhone 製造成本或將明顯低於市場預期。

蘋果摺疊iPhone或比預期更便宜。(圖：Shutterstock)

根據《MacRumors》報導，郭明錤最新分析顯示，蘋果摺疊 iPhone 採用的鉸鏈量產平均售價約為 70 至 80 美元，遠低於外界預估的 100 至 120 美元。

該合資企業預計取得約 65% 的總訂單，而美商安費諾 (APH-US) 將供應剩餘 35%。郭明錤強調，鴻海在該合作中持股略高，並主導未來的生產方向。

摺疊手機因鉸鏈結構複雜而成本高昂。此次鉸鏈平均售價比預期低 20 至 40 美元，代表蘋果可望提升產品毛利率，甚至以更具競爭力的價格挑戰三星與華為等主要摺疊手機品牌。

郭明錤同時預測，蘋果的主要代工夥伴立訊精密 (002475-CN) 可能於 2027 年後加入成為額外的鉸鏈供應商，隨著供應鏈競爭加劇，摺疊 iPhone 的成本或將進一步下降。

鉸鏈機構是任何摺疊裝置中最關鍵的結構元件，直接影響螢幕開合的可靠性與產品的長期耐用性。

據報導，蘋果正在評估多種鉸鏈設計，包括不鏽鋼、液態金屬，以及類似 iPhone Air 的輕量化鋁合金與鈦合金材質。

目前外界關注的焦點是：鉸鏈成本降低是否會反映在零售價格上，或僅用於提升蘋果利潤率。