蘋果摺疊iPhone或比預期更便宜！鉸鏈價格下調、鴻海與新日興聯手掌握生產主導權
鉅亨網編譯莊閔棻
蘋果長期傳聞中的摺疊 iPhone，其生產成本結構可能迎來重大轉折。知名分析師郭明錤指出，由於鉸鏈零件價格大幅下調，蘋果的首款摺疊 iPhone 製造成本或將明顯低於市場預期。
根據《MacRumors》報導，郭明錤最新分析顯示，蘋果摺疊 iPhone 採用的鉸鏈量產平均售價約為 70 至 80 美元，遠低於外界預估的 100 至 120 美元。
他指出，這項降價並非因材料成本降低，而是源於「組裝設計優化」與鴻海 (2317-TW) 在量產規模上的效率提升。
報告指出，鴻海已與台灣鉸鏈製造商新日興 (3376-TW) 成立合資公司，承接蘋果多數鉸鏈訂單。
該合資企業預計取得約 65% 的總訂單，而美商安費諾 (APH-US) 將供應剩餘 35%。郭明錤強調，鴻海在該合作中持股略高，並主導未來的生產方向。
摺疊手機因鉸鏈結構複雜而成本高昂。此次鉸鏈平均售價比預期低 20 至 40 美元，代表蘋果可望提升產品毛利率，甚至以更具競爭力的價格挑戰三星與華為等主要摺疊手機品牌。
郭明錤同時預測，蘋果的主要代工夥伴立訊精密 (002475-CN) 可能於 2027 年後加入成為額外的鉸鏈供應商，隨著供應鏈競爭加劇，摺疊 iPhone 的成本或將進一步下降。
鉸鏈機構是任何摺疊裝置中最關鍵的結構元件，直接影響螢幕開合的可靠性與產品的長期耐用性。
據報導，蘋果正在評估多種鉸鏈設計，包括不鏽鋼、液態金屬，以及類似 iPhone Air 的輕量化鋁合金與鈦合金材質。
目前外界關注的焦點是：鉸鏈成本降低是否會反映在零售價格上，或僅用於提升蘋果利潤率。
據預測，蘋果首款摺疊 iPhone 將於 2026 年秋季正式亮相，與 iPhone Air 2、iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 同步登場，標誌著蘋果正式進軍摺疊手機市場的重要一步。
