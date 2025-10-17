鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為10.31元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.78元，其中最高估值1.41元，最低估值-0.22元，預估目標價為10.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.41(1.55)
|2.62
|4.16
|3.85
|最低值
|-0.22(-0.22)
|0.94
|1.65
|2.28
|平均值
|0.74(0.85)
|1.83
|2.59
|3.26
|中位數
|0.78(0.8)
|1.88
|2.45
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,880.29億
|1,987.27億
|2,090.75億
|2,108.91億
|最低值
|1,720.55億
|1,779.49億
|1,834.10億
|2,051.51億
|平均值
|1,770.78億
|1,861.13億
|1,926.34億
|2,072.83億
|中位數
|1,765.05億
|1,857.37億
|1,911.43億
|2,072.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
