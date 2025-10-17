鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為10.31元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.78元，其中最高估值1.41元，最低估值-0.22元，預估目標價為10.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.41(1.55)2.624.163.85
最低值-0.22(-0.22)0.941.652.28
平均值0.74(0.85)1.832.593.26
中位數0.78(0.8)1.882.453.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,880.29億1,987.27億2,090.75億2,108.91億
最低值1,720.55億1,779.49億1,834.10億2,051.51億
平均值1,770.78億1,861.13億1,926.34億2,072.83億
中位數1,765.05億1,857.37億1,911.43億2,072.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

