鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為10.20元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元下修至0.86元，其中最高估值1.73元，最低估值0.35元，預估目標價為10.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.73(1.73)
|2.65
|4.16
|3.9
|最低值
|0.35(0.56)
|0.95
|1.56
|2.02
|平均值
|0.97(1.01)
|1.92
|2.62
|3.2
|中位數
|0.86(0.88)
|2.01
|2.61
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,834.12億
|1,978.20億
|2,073.02億
|2,143.96億
|最低值
|1,711.64億
|1,747.08億
|1,814.91億
|2,051.51億
|平均值
|1,768.79億
|1,864.51億
|1,925.71億
|2,086.43億
|中位數
|1,759.58億
|1,864.95億
|1,910.66億
|2,072.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 政策不確定性推升購車潮 2025年美國銷售預測上調至1610萬輛
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為10.17元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為10.27元
- 比亞迪年底前設千家歐洲門市 車型數量兩年翻倍成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇