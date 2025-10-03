search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為10.20元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元下修至0.86元，其中最高估值1.73元，最低估值0.35元，預估目標價為10.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.73(1.73)2.654.163.9
最低值0.35(0.56)0.951.562.02
平均值0.97(1.01)1.922.623.2
中位數0.86(0.88)2.012.613.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,834.12億1,978.20億2,073.02億2,143.96億
最低值1,711.64億1,747.08億1,814.91億2,051.51億
平均值1,768.79億1,864.51億1,925.71億2,086.43億
中位數1,759.58億1,864.95億1,910.66億2,072.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

相關行情

台股首頁我要存股
Stellantis N.V10.58+1.73%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty