鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為75.57元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元下修至2.49元，其中最高估值3.31元，最低估值1.72元，預估目標價為75.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.31(3.31)6.779.27
最低值1.72(1.72)1.872.82
平均值2.57(2.69)4.375.14
中位數2.49(2.66)4.155.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值523.45億596.72億665.53億
最低值487.27億493.87億504.71億
平均值504.42億523.36億541.42億
中位數501.58億519.18億532.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.72
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億538.68億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

