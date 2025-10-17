景碩8月獲利大增157% 每股賺0.4元
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 載板大廠景碩 (3189-TW) 今 (17) 日公布 8 月自結，稅後淨利 1.8 億元，年增 157.14%，每股稅後純益 0.4 元。受惠載板價格逐步轉佳以及客戶需求回升，景碩 9 月單月獲利就超過上季的一半。
景碩 9 月營收衝上 35.86 億元，創下近三年新高，月增 4.82%，年增 35.51%，第三季合併營收達 103.57 億元，也是睽違三年以來重返百億元大關，累計前三季營收 285.4 億元，年增 26.89%。
IC 載板產業近期受上游關鍵材料 T-Glass 供應緊張影響，帶動供需出現缺口，也進一步推升 IC 載板價格急速上升，目前台廠也已自 10 月起陸續調漲價格，尤其 BT 載板漲幅大於 ABF 載板。
景碩目前營收以 BT 載板佔大宗，也將受惠 BT 載板價格大漲，加上 AI 伺服器帶動 DDR5、NAND 需求，景碩為記憶體載板的主力供應商，也連帶受惠，外資也預期，BT 載板漲勢有機會延續至明年，將挹注景碩營運。
