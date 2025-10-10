search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈熱門股〉10月載板漲價逾1成 景碩三天飆漲22%

鉅亨網記者魏志豪 台北


外資本周指出 ABF 載板及 BT 載板後續價格看漲，10 月漲幅至少 1 成，推升整體族群走強，景碩 (3189-TW) 漲勢最為兇猛，本周三個工作天漲幅高達 22.77%，並創下近三年來新高，南電 (8046-TW) 與欣興 (3034-TW) 周漲幅也有 3-4% 左右。

cover image of news article
IC載板示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

外資表示，自 10 月起，ABF 與 BT 載板價格將開始調漲，其中，ABF 載板將漲價超過 10%，BT 載板漲幅更預計超過 15%，均遠優於市場預期，隨著 IC 載板 10 月價格大漲，有可能是未來數季 ABF 載板與 BT 載板可能短缺的訊號。


景碩近年積極耕耘高階載板，加上近期載板需求明顯升溫，推升 9 月營收達 35.86 億元，月增 4.82%，年增 35.51%，一舉創下 2022 年 10 月以來新高，累計今年前 9 月營收達 285.4 億元，年增 26.89%，改寫同期次高。

IC 載板三雄近期股價輪動，先前由南電領軍，本周資金則聚焦景碩，景碩也沿五日線一路走高，週五更攻上漲停板 137.5 元，創下近三年來新高，成交量也放大至 8.2 萬張，三大法人同站買方，外資狂掃 9212 張，投信、自營商也分別加碼 175 張、2935 張。

文章標籤

IC載板景碩落後補漲

相關行情

台股首頁我要存股
景碩137.5+10.0%
南電265+1.73%
聯詠424-0.24%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
南電

73.33%

勝率

#偏強機會股

偏強
景碩

91.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
景碩

91.67%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
景碩

91.67%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
景碩

91.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty