〈熱門股〉10月載板漲價逾1成 景碩三天飆漲22%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-10 10:50

外資本周指出 ABF 載板及 BT 載板後續價格看漲，10 月漲幅至少 1 成，推升整體族群走強，景碩 (3189-TW) 漲勢最為兇猛，本周三個工作天漲幅高達 22.77%，並創下近三年來新高，南電 (8046-TW) 與欣興 (3034-TW) 周漲幅也有 3-4% 左右。

IC載板示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

外資表示，自 10 月起，ABF 與 BT 載板價格將開始調漲，其中，ABF 載板將漲價超過 10%，BT 載板漲幅更預計超過 15%，均遠優於市場預期，隨著 IC 載板 10 月價格大漲，有可能是未來數季 ABF 載板與 BT 載板可能短缺的訊號。

景碩近年積極耕耘高階載板，加上近期載板需求明顯升溫，推升 9 月營收達 35.86 億元，月增 4.82%，年增 35.51%，一舉創下 2022 年 10 月以來新高，累計今年前 9 月營收達 285.4 億元，年增 26.89%，改寫同期次高。