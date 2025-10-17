史上最AI的「台灣專利超級站」40件國發獎情境式展示 緯創、鴻海等大廠專利一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-17 19:38

亞洲最具指標性的技術交易平台「2025 台灣創新技術博覽會」（tie）已於昨（16）起盛大開展，展期至明（18）日。為協助優良專利業者開拓商機，經濟部智慧財產局（智慧局）在發明競賽區特別設置「台灣專利超級站」專館，集中展出 113 年「國家發明創作獎」（國發獎）的 40 件得獎專利，以「AI 跨域創新 智慧驅動未來」為策展主軸，展現台灣五大信賴產業及 AI、半導體等優勢產業的升級成果。

史上最AI的「台灣專利超級站」40件國發獎情境式展示 緯創、鴻海等巨頭專利一次看。（圖: 經濟部提供）

智慧局局長廖承威親臨現場參觀，為參展業者加油打氣。本次「台灣專利超級站」的得獎專利中，企業占比高達五成，凸顯產業界對專利研發的投入。得獎技術匯聚醫療科技、智慧製造、車輛應用及生活農業等四大領域的最新突破。

參展的知名企業及專利包括：

緯創資通： 「助行器」，展現智慧輔具潛能。

英華達： 「輸液方法」與「測試儀」，勾勒精準醫療藍圖。

上銀科技： 「具防塵元件的滾珠螺桿」，突破精密製造。

鴻海精密： 「終端裝置及健康管理方法」，結合資通訊與健康照護。

為讓民眾直觀體驗專利技術如何應用於生活，展區以「情境式展示」與「互動體驗」為設計特色。特別與中強光電合作，結合得獎專利「投影系統」，設置創新互動區，讓參觀者深入了解得獎作品魅力。現場並設有「專利新聲牆」，邀請大眾留下對創新的想法，打造交流平台。

展覽首日即吸引大量人潮與多國買主積極洽談，交流熱絡。府院長官親臨巡場，除肯定創新成果外，更強調此次展覽是協助得獎專利接軌國際、拓展市場的重要契機。

智慧局表示，「台灣專利超級站」成功串聯技術研發、產業應用與國際交流，為台灣創新描繪出智慧與永續並進的發展藍圖，未來將持續推動專利成果落地，帶動產業升級。