過去一年，微軟 (MSFT-US) 與 O​​penAI 圍繞資料中心供應的博弈終於塵埃落定，這場曾讓科技界屏息的衝突，以微軟主動放寬獨家協議告終。OpenAI 獲准與甲骨文等競爭對手簽署巨額雲端服務合同，預計 2030 年前向這些對手支付的費用將超過微軟本身。微軟表面上像是拱手讓出數十億美元訂單，但其實背後藏著更精明的算盤。

這場遊戲的起點，是 OpenAI 對算力的無限渴求以及微軟對風險的警覺。自 2024 年初，微軟便為 OpenAI 建造多個專用資料中心，包括威斯康辛州耗資數十億美元、能耗近 1GW 的「Fairwater」超級電腦項目，原本打算在 2026 年前投入營運，但 OpenAI 執行長奧特曼認為這遠遠不夠，他要求微軟在本世紀末前提供數吉瓦級別的額外算力，這意味著微軟需要再投入數百億美元購買輝達晶片和電力基礎設施。

據與會者透露，奧特曼曾直言，微軟的拖延是 OpenAI 實現通用人工智慧 (AGI) 的「最大障礙」。

工程延誤進一步激化矛盾，威斯康辛計畫因承包商混凝土澆築問題推遲數月，去年中一次會議上，奧特曼質問微軟資料中心負責人 Noelle Walsh 為何無法縮短工期，甚至暗示將問題升級至微軟執行長 Satya Nadella 層面。

Walsh 解釋，延誤源於微軟難以控制的施工因素，但微軟內部的擔憂更深刻，財務長 Amy Hood 團隊不斷警告盲目滿足 OpenAI 的擴張需求恐導致過度建設，最終無法收回投資。

同時，Nadella 對「微軟控制 OpenAI」的監管指控高度警覺，聯邦貿易委員會 (FTC) 和歐盟的調查正在進行中。

去年夏天成為轉捩點，奧特曼請求微軟允許他跟其他雲端服務商洽談，Nadella 出於對「扼殺 OpenAI」指控的敏感，指示 Hood 團隊與 OpenAI 財務長 Sarah Friar 達成新協議，微軟保留優先供應權，可選擇滿足需求或讓 OpenAI 另尋供應商。

隨後，OpenAI 迅速行動，去年 7 月與甲骨文簽訂首個 1GW 德州資料中心合約，12 月啟動第二輪談判，7 個月後宣布 4.5GW 的天量協議。OpenAI 已為 2030 年前伺服器支出編列 4500 億美元預算，其中支付給甲骨文等競爭對手的金額將超過微軟。

但微軟未完全出局。儘管放開獨家條款，微軟仍是唯一為 OpenAI 提供大模型訓練超級電腦的雲端服務商，這是 AI 開發中最關鍵的環節。此外，微軟持續從 OpenAI 飆升的營收中抽取 20% 分成，並免費使用其模型技術用於自家 Copilot 產品。OpenAI 打算在 2030 年前仍將向微軟支付約 1350 億美元的伺服器租賃費用。

部分微軟高層私下質疑甲骨文能否兌現承諾，2032 年前提供 4.5GW 容量，物理上可能難以實現。投資人也有類似懷疑。相較之下，微軟對資本支出的謹慎更符合成熟科技公司的財務紀律。

Equity Armor Investments 投資組合經理 Joe Tigay 坦言：「如果 OpenAI 只用 Azure 當然更好，但現實是必須管理風險。」Gabelli Funds 的 Hendi Susanto 則認為，這讓微軟能更好應對需求波動，自由現金流更穩定。

微軟內部對甲骨文的能力存疑，認為其在 2032 年前交付 4.5GW「可能不可能」，且專案可能因輝達下一代晶片未定價而超支。

最近幾週，分析師和投資者公開質疑，認為 OpenAI 的雄心壯志如 2033 年前使用 250GW 容量，相當於美國當前尖峰能源使用量的三分之一，讓微軟的退讓更像自保。