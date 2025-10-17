鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-17 16:12

‌



台灣證交所今 (17) 日公布 9 月全體證券商稅後純益 125.22 億元，較上月衰退 25.11 億元或 16.7%；累計前 9 月稅後純益 743.67 億元，較去年同期衰退 59.87 億元或 7.45%。雖然台股 9 月成交熱絡帶動經紀收入成長，但因科技權值股與債券價格回檔，券商自營部位出現評價損失，使整體獲利明顯下滑。

成交熱不敵評價損失 全體券商9月合賺125億元月減17%。(鉅亨網資料照)

9 月份大盤總成交值約 10.188 兆元，較上月增加 8.1%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；9 月份自營之證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退 30.52 億元或 52.2%；9 月份證券商承銷業務淨利較上月成長 4.88 億元或 44.69%。

‌



累計今年度 1 至 9 月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退 42.7 億元或 19.26%；本期承銷業務淨利較去年同期成長 5.3 億元或 8.5%。

針對券商自營部評價損失擴大的原因，法人分析原因有三，首先是權值股與 AI 股回檔影響持股評價，例如台積電、廣達、技嘉等 AI 族群 9 月中旬後出現修正，若自營商部位集中在科技與電子權值股，評價損失會明顯放大。