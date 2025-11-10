〈焦點股〉銀證子公司為股利添動能 凱基金漲近3%傲視金融股
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (10) 日開高一度上漲逾 230 點，金融股普遍在盤上表現，其中，上周五公布 10 月自結財務數據亮麗的凱基金，今天獲得買盤青睞，盤中最高漲至 16.2 元，漲幅 2.86%，傲視金融股。凱基金前 10 月稅後純益 238 億元，其中，凱基銀行與凱基證券二大支撐金控現金股利的子公司，前 10 月合計貢獻獲利近 153 億元，年增近 13%，為金控未來配息奠定堅實基礎。
凱基金控 10 月稅後純益 47.49 億元，前 10 月累計稅後純益 238 億元，每股稅後純益 1.37 元。受惠於 AI 產業前景推升市場信心，活絡資本市場，ONE KGI 整合效益全面展現，旗下銀行、證券及壽險三大業務，同步交出穩健又亮眼的成績單。
子公司凱基人壽 10 月稅後純益 36.09 億元，較去年 10 月成長兩倍以上，前 10 月達 128.72 億元。凱基證券則受惠於交投熱絡與承銷市場升溫，10 月稅後純益 12.24 億元，前 10 月累計 93.88 億元，年增 7%。凱基銀行 10 月份稅後純益 6.02 億元，前 10 月累計 58.95 億元，較去年同期成長逾兩成。
受惠於 AI 浪潮推升台灣經濟成長率，及全球資本市場持續熱絡，凱基金控旗下子公司精準掌握市場趨勢，在交易投資面上有不少斬獲，在金管會全力推動亞洲資產管理中心的政策下，集團財富管理手續費收入更是成長快速，大幅推升凱基金控的獲利動能。
子公司凱基證券為經紀市占率第二大券商，前三季股東權益報酬率 (ROE) 高居前三大同業之冠；海外佈局完整領先同業，前 10 月來自海外轉投資獲利年增 9%，持續鞏固「最具規模優勢的台資券商」地位。
凱基銀行放款規模穩步擴張，加上利差走揚，推升淨利息收益呈現雙位數成長，手續費收入亦維持強勁動能，財富管理業務更連續第三年成長逾 20%，展現穩健經營實力。
在壽險業務方面，凱基人壽掌握市場脈動、穩健實現獲利。10 月新契約保費收入較去年同期成長 32%，前 10 月年增率達 23%。凱基人壽並結合凱基投信的類全委標的與凱基銀行通路，推出「活利鑫動」投資型保單，深獲市場好評，預期將大幅推升 11 月業績表現。為順利接軌 IFRS17 與 ICS 新制，凱基人壽將持續推動高價值商品策略，高效累積契約服務邊際 (CSM)，強化資本韌性與財務結構。
