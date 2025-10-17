鉅亨研報 2025-10-17 13:53

一、六年 600 億美元專案 毛利率挑戰疑慮消散？

【時事觀察】甲骨文雲端毛利率回升？600億美元AI專案揭開獲利關鍵 (圖:shutterstock)

AI 雲端市場持續升溫，甲骨文（Oracle, ORCL-US）近期在投資者會議上，首度揭露 AI 基礎設施的獲利模型。公司指出，一項為期六年的 AI 雲端專案總值 600 億美元，預估可達 35% 毛利率，且已包含啟動期成本。此番說明正面回應外媒報導的「僅 14% 毛利」疑慮，市場憂慮暫時解除，股價信心明顯回穩。

二、雲端營收上調 15% OpenAI 之外還有誰？

執行長馬戈克將 2030 財年 OCI 雲端部門營收預估從 1440 億美元上調至 1660 億美元，顯示對 AI 長期需求極度看好。更引人注目的是，甲骨文上一季簽下 650 億美元新合約，不含 OpenAI；同時確認與 Meta 簽署 200 億美元合作案，顯示客戶結構更趨多元。這意味著甲骨文的 AI 成長動能，並非僅倚賴單一大型客戶。

三、華爾街評價樂觀 但真正的挑戰才開始？

分析師普遍維持「適度買進」評等，平均目標價 346.63 美元，仍具上漲空間。不過，市場觀察指出，甲骨文要在 AI 競爭激烈的雲端市場中脫穎而出，仍需兼顧營運效率與資本支出管理。未來毛利率能否穩定維持在 30% 以上，將成為投資人關注的關鍵指標…>> 立即前往豐雲學堂看更多