挺企業過關！財部：受關稅衝擊出口業者「原料稅」沖退可展延一年

2025-10-16

財政部昨 (15) 日發布解釋令，凡廠商因美國評估及實施「對等關稅」政策直接或間接影響其外銷出口，致無法於原料進口放行的次日起 1 年半內申請沖退稅者，其沖退稅期限准予展延 1 年。

挺企業過關！財部：關稅衝擊業者「原料稅」沖退再延一年。（鉅亨網資料照）

關務署表示，關稅法第 63 條第 3 項及第 4 項及外銷品沖退原料稅辦法第 18 條規定，外銷品應沖退之原料稅，廠商應於該項原料進口放行的次日起 1 年 6 個月內，檢附有關出口證件申請沖退，逾期不予辦理；惟遇有特殊情形，得報經財政部核准展延。考量廠商受美國加徵對等關稅影響外銷衰退，屬不可抗力事由，爰財政部依關稅法第 63 條第 4 項規定以前開令釋明沖退稅期限准予延長 1 年。

