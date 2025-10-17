〈焦點股〉和碩GB300陸續出貨伺服器展望正向 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-17 10:38

和碩 (4938-TW) 積極搶進伺服器市場，近日於 2025 OCP 全球峰會中，展示輝達新一代 NVIDIA GB300 NVL72，並指出該系統已陸續出貨，整體伺服器展望正向，維持季對季成長趨勢，激勵和碩今 (17) 日漲逾半根停板。

和碩GB300陸續出貨伺服器展望正向，漲逾半根停板。(鉅亨網資料照)

和碩今天早盤以 72.4 元開高走高，盤中最高漲至 77.6 元，漲幅超過 7%，截至 10 點 10 分，股價暫報 75.8 元，漲逾半根停板，一舉站回季線，成交爆量超過 1.5 萬張。至於三大法人近 5 日籌碼動向，三大法人合計賣超 2932 張，其中，外資賣超 3054 張，投信賣超 1857 張，自營商則買超 1979 張。

和碩攜手輝達及 AMD(AMD-US) 於 2025 OCP 展示新一代 AI 伺服器。與輝達展示 NVIDIA GB300 NVL72、NVIDIA HGX B300 及 NVIDIA RTX PRO，其中 NVIDIA GB300 NVL72 已陸續出貨，為大規模資料中心提供 AI 效能與簡化部署。

和碩也拓展 AMD Instinct 產品組合，推出 AS501-4A1-16I1，為一款超高密度液冷機櫃系統，為 AI 訓練、生成式 AI、HPC 與科學運算奠定基礎。