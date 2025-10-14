〈OCP峰會〉和碩展示輝達、AMD新一代AI伺服器 驅動資料中心發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-14 20:27

‌



和碩 (4938-TW) 參與 2025 OCP 全球高峰會，攜手合作夥伴輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US)，展示先進 OCP 解決方案，聚焦新一代 AI、HPC 與專業視覺運算工作負載的完整產品組合。

和碩展示輝達、AMD新一代AI伺服器，驅動資料中心發展。(圖：和碩提供)

和碩展示輝達 NVIDIA GB300 NVL72、NVIDIA HGX B300 及 NVIDIA RTX PRO。和碩旗下 RA4802-72N2 採用 NVIDIA GB300 NVL72 平台，可提供高達 130TB/s 的總體 NVLink Switch 頻寬，有效加速大規模 AI 訓練與推論應用。和碩指出，該系統已陸續出貨，為大規模資料中心提供 AI 效能與簡化部署。

‌



和碩的 AI 推論解決方案核心採用 NVIDIA HGX B300 平台，較前一代 NVIDIA Hopper，AI 運算效能提升 7 倍，可支援次世代 AI 推論與資料中心最嚴苛的工作負載。

另外，和碩新增 2 款產品組合，包括 AS205-2T1 與 AS400-2A1-CX8，皆搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。和碩指出，這兩款系統結合 NVIDIA Blackwell GPU，提供尖端 AI 運算、逼真渲染、生成式 AI、數位孿生模擬，以及複雜工業應用流程。

同時，和碩也拓展 AMD Instinct 產品組合，推出 AS501-4A1-16I1，為一款超高密度液冷機櫃系統，為 AI 訓練、生成式 AI、HPC 與科學運算奠定基礎。