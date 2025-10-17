高爾夫會晤？韓國四大集團CEO將赴川普「海湖莊園」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-17 09:08

韓國三星電子會長李在鎔、SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG 集團會長具光謨，本周末將齊聚美國總統川普位於佛州棕櫚灘的私人莊園「海湖莊園」，這是韓國四大集團掌門人首次同時訪問此處。

韓國四大集團CEO將赴川普「海湖莊園」。（圖：Shutterstock）

鑑於韓美仍在進行關稅談判，這場發生在周末白宮的聚會，被視為象徵性強、時機敏感。有韓媒提醒，今年 9 月「抓人」事件後，韓企仍擔憂美國的投資環境。

據《韓聯社》報導，此次活動由軟銀集團會長孫正義主辦。他正推進與美國企業 OpenAI、甲骨文共同投資 5,000 億美元建設「星際之門」人工智慧（AI）基礎設施項目。

據《USA Today》報導，川普將於 17 日至 19 日前往「海湖莊園」，並計劃與韓國企業家一邊打高爾夫，一邊直接交流。韓國總統室消息人士也證實，川普將與韓企代表進行「高爾夫會晤」。

韓國《東亞日報》稱，此次會晤既是商務活動，也帶有明顯政治意味。在韓美關稅談判尚未定案的背景下，川普可能藉此直接面向韓國企業招商，而上述韓國四大集團掌門人或許會強調韓美雙贏的重要性。

韓美雙方在 7 月底達成貿易協議框架，但在具體執行方案上尚未取得共識，爭議主要集中在韓國 3,500 億美元對美投資承諾上。韓方強調，難以按照美方要求以現金形式一次性出資，雙方就此持續拉鋸。

美國財政部長貝森特周三在接受美國《CNBC》採訪時表示：「我們正在解決細節問題，這表明雙方正嘗試在技術層面推進協調。」

據《韓聯社》報導，韓國代表團周四訪問美國白宮管理和預算辦公室，顯示工作層面磋商正在加速。