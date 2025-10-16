台股創高外資轉買超117億元 大買DRAM雙雄9萬張 調節台積電
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (16) 日上漲 372.16 點收 27647.87 點，為收盤新高，外資終止連 3 賣轉為買超 117.85 億元，大買 DRAM 雙雄華邦電及南亞科共逾 9 萬張，也大買鴻海；賣超張數最多則為台新新光金，台積電法說前股價創高，但也遭調節。
外資買超多檔記憶體個股，以華邦電 (2344-TW)6.54 萬張高居榜首，另有南亞科 (2408-TW)2.52 萬張、旺宏 (2337-TW)1.05 萬張、宇瞻 (8271-TW)6757 張等；外資也買超鴻海 (2317-TW)5.59 萬張、封測指標日月光投控 (3711-TW)1.5 萬張、京元電子 (2449-TW)7225 張、欣興 (3037-TW)1.5 萬張、聯電 (2303-TW)7750 張等。
除了電子股外，外資買超多檔高息 ETF，群益台灣精選高息 (00919)2.7 萬張、元大高股息 (0056)1.19 萬張、國泰永續高股息 (00878)8146 張，金融股則有凱基金 (2883-TW)7771 張、富邦金 (2881-TW)7486 張等。
外資賣超最多的為台新新光金 (2887-TW)3.83 萬張，此外，台積電 (2330-TW) 法說會前股價盤中登上 1495 元新高，但外資賣超 6983 張；外資還賣超緯創 (3231-TW)1.91 萬張、玉山金 (2884-TW) 近 1.7 萬張、元大台灣 50(0050)1.5 萬張、仁寶 (2324-TW) 近 1.5 萬張、群創 (3481-TW)1.47 萬張等。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電法說前續創高、鴻海點火 漲372點收27647點創收盤高
- 櫃買重返月線！台積電法說確認AI長週期，四大天王產業輪動再起：台積電、雙鴻、昇陽半導體、眾達-KY
- 台股再創新高 外資回頭補貨117億 三大法人買超235.18億元
- 〈台股盤後〉台積電法說前續創高、鴻海點火 漲372點收27647點創收盤高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇