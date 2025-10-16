台股創高外資轉買超117億元 大買DRAM雙雄9萬張 調節台積電

台股今 (16) 日上漲 372.16 點收 27647.87 點，為收盤新高，外資終止連 3 賣轉為買超 117.85 億元，大買 DRAM 雙雄華邦電及南亞科共逾 9 萬張，也大買鴻海；賣超張數最多則為台新新光金，台積電法說前股價創高，但也遭調節。