台股創高外資轉買超117億元 大買DRAM雙雄9萬張 調節台積電

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (16) 日上漲 372.16 點收 27647.87 點，為收盤新高，外資終止連 3 賣轉為買超 117.85 億元，大買 DRAM 雙雄華邦電及南亞科共逾 9 萬張，也大買鴻海；賣超張數最多則為台新新光金，台積電法說前股價創高，但也遭調節。

cover image of news article
台股創高外資轉買超117億元 大買DRAM雙雄9萬張 調節台積電。(鉅亨網資料照)

外資買超多檔記憶體個股，以華邦電 (2344-TW)6.54 萬張高居榜首，另有南亞科 (2408-TW)2.52 萬張、旺宏 (2337-TW)1.05 萬張、宇瞻 (8271-TW)6757 張等；外資也買超鴻海 (2317-TW)5.59 萬張、封測指標日月光投控 (3711-TW)1.5 萬張、京元電子 (2449-TW)7225 張、欣興 (3037-TW)1.5 萬張、聯電 (2303-TW)7750 張等。


除了電子股外，外資買超多檔高息 ETF，群益台灣精選高息 (00919)2.7 萬張、元大高股息 (0056)1.19 萬張、國泰永續高股息 (00878)8146 張，金融股則有凱基金 (2883-TW)7771 張、富邦金 (2881-TW)7486 張等。

外資賣超最多的為台新新光金 (2887-TW)3.83 萬張，此外，台積電 (2330-TW) 法說會前股價盤中登上 1495 元新高，但外資賣超 6983 張；外資還賣超緯創 (3231-TW)1.91 萬張、玉山金 (2884-TW) 近 1.7 萬張、元大台灣 50(0050)1.5 萬張、仁寶 (2324-TW) 近 1.5 萬張、群創 (3481-TW)1.47 萬張等。

文章標籤

外資DRAM華邦電南亞科台積電三大法人TOP

相關行情

台股首頁我要存股
華邦電44+10.0%
南亞科94.9+9.97%
仁寶31.85+0.63%
玉山金32.4-1.67%
緯創139.5+1.09%
台積電1485+1.37%
台新新光金19.65-0.76%
富邦金89.8+0.22%
凱基金15.8+0.00%
聯電44.9+0.90%
欣興165.5+4.42%
京元電子180.5+8.73%
日月光投控191.5+7.58%
鴻海223+7.99%
宇瞻112.5+9.76%
旺宏27+4.25%
群創14.55-0.34%

