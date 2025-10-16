search icon



〈台股盤後〉台積電法說前續創高、鴻海點火 漲372點收27647點創收盤高

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (16) 日在台積電創高穩盤、鴻海大漲下，盤中衝上 27732.78 點新高，收盤上漲 372.16 點至 27647.87 點，亦為收盤新高，成交金額為 5465 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電法說前續創高、鴻海點火 漲372點收27647點創收盤高。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 法說會前股價持續走強，盤中一度衝上 1495 元新高，挑戰 1500 元大關，收盤上漲 20 元或 1.37%，來到 1485 元；鴻海 (2317-TW) 則在董事長劉揚偉喊話、外資看好目標價上看 400 元等利多加持下，收盤大漲近 8%，成為推升今日大盤走強的雙箭頭。


強勢族群來看，記憶體族群今日反彈，DRAM 雙雄華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 雙雙亮燈漲停，模組廠創見 (2451-TW)、宇瞻 (8271-TW) 也同步亮燈，群聯 (8299-TW) 同樣收漲停。另外，封測指標京元電子 (2449-TW)、日月光投控 (3711-TW) 漲逾 7-8%。

另外，華新 (1605-TW) 收亮燈漲停，光寶科 (2301-TW)、欣興 (3711-TW)、台塑化 (6505-TW)、華城 (1519-TW)、力成 (6239-TW) 等均漲逾 4%；不過，文曄 (3036-TW)、健策 (3653-TW)、奇鋐 (3017-TW)、正新 (2105-TW)、智邦 (2345-TW) 等跌約 2%，表現相對弱勢。

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1485+1.37%
華新29.85+9.94%
南亞科94.9+9.97%
創見139.5+9.84%
宇瞻112.5+9.76%
群聯860+9.97%
京元電子180.5+8.73%
日月光投控191.5+7.58%
光寶科169+4.64%
鴻海223+7.99%
台塑化42.9+4.25%
華城595+4.20%
力成156+4.00%
文曄137.5-2.14%
健策2340-2.09%
奇鋐1195-2.05%
正新34.3-2.00%
華邦電44+10.0%
智邦1000-1.96%

