〈台股盤後〉台積電法說前續創高、鴻海點火 漲372點收27647點創收盤高

台股今 (16) 日在台積電創高穩盤、鴻海大漲下，盤中衝上 27732.78 點新高，收盤上漲 372.16 點至 27647.87 點，亦為收盤新高，成交金額為 5465 億元。

台積電 (2330-TW) 法說會前股價持續走強，盤中一度衝上 1495 元新高，挑戰 1500 元大關，收盤上漲 20 元或 1.37%，來到 1485 元；鴻海 (2317-TW) 則在董事長劉揚偉喊話、外資看好目標價上看 400 元等利多加持下，收盤大漲近 8%，成為推升今日大盤走強的雙箭頭。