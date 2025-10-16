權值三王齊發力！台股再創新高破27500 強弱關鍵看「這」

財管中心 2025-10-16 16:40

‌



台積電法說會即將召開，台股上演慶祝行情! 今 (16) 日大盤開高續揚，權王台積電一度創新高 1495 元天價，激勵大盤開高走高，終場收在 27647 點，上漲 372 點，漲幅 1.36%，成交金額落在 5473 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董分析，大盤短期均線支撐明顯，短線上大盤破底危機暫時解除!

J 董指出，回顧本周盤勢，周一開盤下殺近千點後隨即跌幅收斂，隔日馬上回補跳空缺口，從上周高點到周一大跌，大盤都沒有跌破「贏指標強弱關鍵」，短期大盤再破底機率不大，目前大盤為贏指標突破訊號第 9 天，後續走勢需觀察是否沿著十日線向上，若跌破十日線或是強弱關鍵，則視為轉弱訊號。

‌



在此期間，投資人可以關注短線正在轉強的個股，參考贏指標選股策略中的「波段上揚股」，此外 J 董也提醒投資人，持股若出現跌破強弱關鍵，建議觀察是否減碼甚至出場，可參考參考贏指標選股策略中的「偏弱機會股」。

統計今日上市櫃個股逾七成收紅盤，三大法人今日也終止連三賣，外資買超 117 億元，投信賣超 0.52 億元，自營商買超 53 億元，總計買超 235 億元。萬眾矚目的台積電法說會第三季財報開獎，毛利率、營益率雙雙超標，毛利率更創下 11 季來新高，達 59.5%，推升稅後純益 4523 億元，季增 13.6%，年增 39.1%，每股稅後純益 17.44 元，雙雙締下新猷。