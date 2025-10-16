裕慶擬發行1.6萬張私募股引進策略夥伴 擬提12/5股東臨時會討論

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-16 18:40

‌



裕慶 - KY(6957-TW) 已完成 回台掛牌交易後首次市場籌資，以發行 10 億元面額無擔保可轉換公司債，以 100.5 元發行，計募集 10.05 億元資金後，裕慶 - KY 今 (16) 日公布將發行私募股 1.6 萬張，分一次或 2 次發行，並將於 12 月 5 日召開股東臨時討論此一私募案。

裕慶 -KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

此一私募案主要爲尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟的機會，同時充實營運週轉資金，以因應公司長期發展需求。有助降低公司之經營風險，強化財務結構，提升公司未來營運績效。

裕慶 -KY 2025 年 9 月營收爲 2.98 億元，月減 16.18%，年減 20.29，第三季營收爲 10.85 億元，爲今年單季新高，季增 34.85%，年增 3.8%，2025 年 1-9 月營收 26.74 億元，年減 6.88%。。

裕慶 – KY 因應全球的貿易情勢變化，採取相對因應之道，包括開拓在中國大陸的銷售管道及遠赴印尼設廠等，

對印尼廠的設置，目前裕慶 -KY 中國大陸及來自台灣幹部都已到位，且設備完成進駐，依裕慶規劃的印尼廠生產目標， 2025 年第四季產出 5000-7000 萬元，而 2026 年一整年則規劃產出金額目標在 2-3 億元。

裕慶 - KY 由印尼出口到美國的貨架關稅爲鋼鐵製品的 50% 加上川普總統提出的 25% 對等關稅，合計爲 75%，比起由中國大陸出口到美國的貨架關稅鋼鐵製品的 50% 加上川普總統提出的 45% 對等關稅，合計爲 95% 關稅，也讓兩地的出口成本產生差異。

同時，裕慶 -KY 在另一開源管道上，則取得中國全家商店連鎖體系的商店陳列貨架的供貨權，裕慶 -KY 並已在第三季開始出貨，而第四季來自中國全家商店貨架需求數量更高，而 裕慶 -KY 也在進行產能調整因應之中。