〈台幣〉狹幅整理量縮觀望 貶0.9分收30.665元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-16 16:40

新台幣今 (16) 日多處在升值格局，但收盤前半小時轉貶，終場收在 30.665 元，貶值 0.9 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.5 億美元。

新台幣終場收在30.665元，貶值0.9分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.64 元、升值 1.6 分開出後，最高來到 30.57 元，收盤前轉貶，收在全日最低點 30.665 元，高低價差 9.5 分。

觀察主要亞幣，呈現升貶互見，韓元狂飆升近 0.8%，日元升逾 0.4%，星元升逾 0.2%，不過，泰銖小貶約 0.1%，新台幣收貶 0.03%，人民幣在平盤附近，而美元指數下跌約 0.2%。