search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台幣〉狹幅整理量縮觀望 貶0.9分收30.665元

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (16) 日多處在升值格局，但收盤前半小時轉貶，終場收在 30.665 元，貶值 0.9 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.5 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收在30.665元，貶值0.9分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.64 元、升值 1.6 分開出後，最高來到 30.57 元，收盤前轉貶，收在全日最低點 30.665 元，高低價差 9.5 分。


觀察主要亞幣，呈現升貶互見，韓元狂飆升近 0.8%，日元升逾 0.4%，星元升逾 0.2%，不過，泰銖小貶約 0.1%，新台幣收貶 0.03%，人民幣在平盤附近，而美元指數下跌約 0.2%。

美元指數轉弱，統一投顧分析，隨著美國經濟持續擴張，今年財政赤字率已由 6.4% 下降至 5.9%，且關稅造成通膨效果有限，聯準會主席鮑爾也透露未來即將停止縮表，多位聯準會官員同表支持持續寬鬆，有助市場資金活絡與政府利息壓力減輕。

文章標籤

台幣美元匯市聯準會降息縮表

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.588-0.21%
美元/台幣30.665+0.03%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0066+0.00%
泰銖/美元0.0307+0.00%
人民幣/美元0.1404+0.07%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty