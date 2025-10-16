〈台幣〉狹幅整理量縮觀望 貶0.9分收30.665元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (16) 日多處在升值格局，但收盤前半小時轉貶，終場收在 30.665 元，貶值 0.9 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.5 億美元。
新台幣今日以 30.64 元、升值 1.6 分開出後，最高來到 30.57 元，收盤前轉貶，收在全日最低點 30.665 元，高低價差 9.5 分。
觀察主要亞幣，呈現升貶互見，韓元狂飆升近 0.8%，日元升逾 0.4%，星元升逾 0.2%，不過，泰銖小貶約 0.1%，新台幣收貶 0.03%，人民幣在平盤附近，而美元指數下跌約 0.2%。
美元指數轉弱，統一投顧分析，隨著美國經濟持續擴張，今年財政赤字率已由 6.4% 下降至 5.9%，且關稅造成通膨效果有限，聯準會主席鮑爾也透露未來即將停止縮表，多位聯準會官員同表支持持續寬鬆，有助市場資金活絡與政府利息壓力減輕。
延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉美元下跌 美中貿易摩擦持續
- 台股再創新高 外資回頭補貨117億 三大法人買超235.18億元
- 〈台股盤後〉台積電法說前續創高、鴻海點火 漲372點收27647點創收盤高
- 5字頭進入射程！現貨金價連四日創新高 小摩美銀喊明春衝上6000美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告