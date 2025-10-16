「台灣週」重頭戲！貝萊德、東證與Nasdaq齊聚 探討AI世代亞洲資本市場新路徑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 19:23

「台灣週」系列活動重頭戲—「亞洲資本市場高峰論壇」今 (16) 日盛大舉行。本論壇由臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所以及投信投顧公會共同協辦，藉由國際論壇交流，創造合作契機，吸引國際交易所、機構投資人與金融業者超過 150 位嘉賓參與盛會。

「亞洲資本市場高峰論壇」與會者合影。（圖：期交所提供）

本次論壇聚焦三大主軸，匯聚來自國際交易所、資產管理公司及監理機關的重要代表，從制度創新、投資策略到金融科技應用，全面探討亞洲資本市場的未來路徑與跨界協作模式。

首場重量級座談「亞洲市場未來發展新契機」，由貝萊德董事總經理 Nicholas Peach 主持，與談嘉賓包括臺灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所社長岩永守幸，以及 Nasdaq FinTech 資深副總 R.G. Manalac。分別就國際金融趨勢與區域合作機會展開高端對話，分享國際金融環境變遷下區域合作的新動能。

第二場座談以「全球市場波動下債券 ETF 之機會與挑戰」為題，由櫃買中心董事長簡立忠主持，邀請彭博指數亞太區指數產品負責人莊戟、中信金控證券事業長張浴澤、聯博投信董事長翁振國及凱基投信董事長丁紹曾，共同探討臺灣債券 ETF 市場的現況與未來發展方向。

簡立忠表示，台灣債券 ETF 市場目前已發行超過 100 檔，資產規模接近新臺幣 3 兆元，位居亞太地區首位，除了代表投資人對債券 ETF 接受度高，也反映出台灣在管理制度、監理環境與產品設計上的優勢。