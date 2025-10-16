蔚來汽車涉誇大營收 遭新加坡主權基金在美提告
鉅亨網編輯林羿君
該訴訟於 8 月在紐約南區提起，將蔚來 CEO 李斌以及前 CFO 奉瑋列為被告。GIC 指控蔚來汽車透過與寧德時代、國泰君安國際、湖北科投等共同成立的武漢蔚能電池資產有限公司，涉嫌誇大收入與利潤、隱瞞控制關係，並誤導投資者，導致 GIC 在蔚來的投資上遭受損失。
GIC 指控蔚來通過將電池銷售給蔚能一次性確認收入，同時將資產折舊轉移出表，涉嫌違反美國會計準則 (GAAP)。
蔚來汽車股價周四 (16 日) 在香港及新加坡分別下跌 13.2% 和 9.8%，訴訟消息引發了市場對該公司前景及其籌集更多資金能力的質疑。
蔚來 9 月透過股權發行籌資了 11.6 億美元，這是多年來為該公司帶來數十億美元融資的幾次股票發行之一，但自 2014 年成立以來，蔚來尚未實現獲利。
Yan Yun Family Office 第一副總裁 Ravi Wong 表示，這些指控重新引發了人們對蔚來的公司治理和財務報告的擔憂，加劇了該股的持續下跌。在中國汽車市場持續的價格戰下，該公司每月的汽車銷量數據落後於主要競爭對手，而且公司的基本面「不夠好」。
聯合私人銀行亞洲科技高級股票顧問 Vey-Sern Ling 表示：「被 GIC 起訴顯然會對股價產生負面影響，但此類訴訟很常見，通常會以一定賠償的方式達成和解。爭論的焦點在於，蔚來汽車將電池銷售給其控制的實體並預先確認收入的做法是否符合美國會計準則。」
