鉅亨網編輯林羿君 2025-10-16 16:08

蔚來汽車涉誇大營收 遭新加坡主權基金在美提告。(圖:shutterstock)

該訴訟於 8 月在紐約南區提起，將蔚來 CEO 李斌以及前 CFO 奉瑋列為被告。GIC 指控蔚來汽車透過與寧德時代、國泰君安國際、湖北科投等共同成立的武漢蔚能電池資產有限公司，涉嫌誇大收入與利潤、隱瞞控制關係，並誤導投資者，導致 GIC 在蔚來的投資上遭受損失。

GIC 指控蔚來通過將電池銷售給蔚能一次性確認收入，同時將資產折舊轉移出表，涉嫌違反美國會計準則 (GAAP)。

蔚來汽車股價周四 (16 日) 在香港及新加坡分別下跌 13.2% 和 9.8%，訴訟消息引發了市場對該公司前景及其籌集更多資金能力的質疑。

蔚來 9 月透過股權發行籌資了 11.6 億美元，這是多年來為該公司帶來數十億美元融資的幾次股票發行之一，但自 2014 年成立以來，蔚來尚未實現獲利。

Yan Yun Family Office 第一副總裁 Ravi Wong 表示，這些指控重新引發了人們對蔚來的公司治理和財務報告的擔憂，加劇了該股的持續下跌。在中國汽車市場持續的價格戰下，該公司每月的汽車銷量數據落後於主要競爭對手，而且公司的基本面「不夠好」。