鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-18 17:20

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上周四 (10 日)，中國電動車廠蔚來 (09866-HK)(NIO-US) 以一場高密度戰略行動在新能源車市場投下震撼彈，旗下樂道品牌第二款車型 L90 在當天正式發布，19.39 萬元 (人民幣，下同) 的電池租用方案起售價引發市場嘩然。同時，蔚來汽車銷售服務有限公司與蔚來汽車科技 (安徽) 有限公司同步完成合計 200 億元的增資動作。專家認為，這兩記重拳不僅刷新產業認知，更向市場傳遞出蔚來「全力奔跑」的明確信號。

蔚來生死豪賭！200億人民幣增資背水一戰 樂道L90價格屠夫震撼登場（圖：Shutterstock）

在發佈現場，蔚來創辦人李斌用 160 分鐘詳細解讀了樂道 L90 的策略定位。這款車長 5.145 公尺、軸距 3.11 公尺的「家庭大三排純電 SUV」，以 27.99 萬元的預售價和 19.39 萬元的電池租用方案，直接擊穿 5 公尺級 SUV 的價格天花板。

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相較於同級的理想 L9、問界 M9 等 40 萬元以上的產品，L90 以中型車價格提供全尺寸 SUV 空間，搭配 240L 超大前備艙、三排六座佈局、605km 續航、三分鐘換電等配置，精準鎖定家庭用戶需求。

更值得關注的是，L90 標誌著樂道品牌正式「脫蔚來化」，從強調高端科技轉向家庭實用主義，李斌現場演繹的順口溜「座座都是 VIP，六人十箱無壓力」，直擊多孩家庭出行痛點。

資本市場的動作同樣耐人尋味。工商資訊顯示，此次增資全來自母公司蔚來控股的現金注入，兩家公司仍維持 100% 全資控股狀態。在蔚來今年首季淨虧損 67.5 億元、累計虧逾千億、帳面現金僅剩 81 億元的背景下，這筆 200 億元的注資被業內視為「孤注一擲」的戰略豪賭。

分析師指出，經費將主要用於支撐蔚來 F1/F2 自營工廠轉型、加強研發投入及佈局直營銷售網絡。

隨著 7 月正式註銷與江淮合資的「江來製造」，蔚來已完全轉向自主生產體系，而自研 5 奈米智慧駕駛晶片「神璣 NX9031」、量產自研操作系統 SkyOS 等核心技術佈局，均需要巨額資金支撐。

市場端的正面訊號正在顯現，今年第二季蔚來交車量達 72056 輛，季減 71.2%，較去年同期成長超 25%，其中樂道品牌貢獻 17,081 台，剛上市的螢火蟲品牌達 7612 輛，三品牌綜效初顯。

更值得關注的是，蔚來透過 CBU(Cell Business Unit) 經營機制改革，將業務模組 ROI 考核細化到每個項目，年初 500 多個申報項目中僅透過一半，一線團隊削減 40% 人員卻實現銷量逆勢增長 40%。

成本控制方面，「5566」車型透過零件通用化削減 10% 成本，神璣晶片上車後單車成本再降 1 萬元，銷售管理費用率、研發費用率等核心指標均進入下降通道。換電業務則成為隱形成長途徑，3399 座換電站中 1000 座佈局高速公路，「國家隊」聯合建設模式推動換電業務從燒錢轉向盈利。

不過，挑戰依然嚴峻。特斯拉持續降價、比亞迪市佔率擴張、小米 YU7 與問界 M9 虎視眈眈，新能源車市場的淘汰賽已進入白熱化階段，蔚來能否達成三大品牌月銷 5 萬輛、毛利率回升至 17%-18%、費用壓縮至 10% 以內的目標，將成為決定其生死的關鍵。

李斌上周四在記者會上坦言：「虧 1000 億的底色是 600 億的研發投入。」從依賴國資續命到如今 200 億真金白銀的自我救贖，蔚來正試圖在技術卡位、品牌分化和成本控制的三線作戰中尋找突發路徑。