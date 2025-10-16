鉅亨研報 2025-10-16 14:24

‌



台積電是台股的關鍵指標，也是半導體產業的重要推手。從法說會到營運數據、配息政策，再到供應鏈概念股，每一個動作都牽動市場焦點。這篇幫你整合近期五篇熱門觀點，一次看懂護國神山的最新動態與投資重點。

【時事觀察】台積電法說會登場前，投資人該關注什麼？營運動能、供應鏈與配息整理 (圖:shutterstock)

‌



一、AI 與先進製程持續帶動營運動能

台積電 9 月營收達 3,309 億元，年增超過三成，創下歷史次高。

AI 伺服器與高效能運算（HPC）訂單穩定成長，加上 3 奈米製程持續放量，讓整體營運維持強勢。法人預期，今年營收有機會挑戰新高，AI 晶片仍是最主要的成長引擎。

延伸閱讀：

二、法說會前的市場焦點

10 月法說會登場前，台積電股價一度衝上 1,440 元新高，投資人最關心的仍是三大重點：

1. 明年資本支出與先進製程投資節奏

2. AI、高效能運算（HPC）與車用訂單動能能否延續

3. 毛利率是否維持在高檔水準

整體市場氛圍偏正向，但也關注匯率、原物料與競爭壓力等潛在變數。

延伸閱讀：



三、供應鏈同步升溫：設備與材料族群受惠

AI 晶片需求爆發，也讓台積電的供應鏈持續升溫。設備與材料相關族群像是家登、弘塑、帆宣等，近期成為市場焦點。先進製程投片量增加，帶動檢測、耗材與機台需求提升。

整體來看，AI 應用滲透率持續擴大，下游廠商也跟著受惠。

延伸閱讀：

四、AI 封裝產能緊俏，台積電技術領先優勢延續

AI 晶片封裝需求爆發，讓台積電的 CoWoS 產能供不應求，預估滿載狀態將延續到 2026 年。

這也意味著，台積電不只在製程上領先，同時在封裝技術上建立更高的競爭門檻。從晶圓到封裝整合的技術能力，成為台積電長期競爭優勢的關鍵。

五、投資觀察：AI、高效能運算與供應鏈三大主題

整體來看，AI、高效能運算與車用電子仍是支撐台積電中長期成長的主軸。

AI 應用的滲透率提升帶動台積電與供應鏈同步成長，而配息與現金流穩定，也讓長期投資人更有信心。短線上，法說會釋出的新訊息仍是觀察股價變化的關鍵。