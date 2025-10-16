鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-16 15:10

美國一位聯邦法官周三 (15 日) 批准了一項臨時禁制令，暫時阻止了川普政府在聯邦政府部分停擺期間，對數千名聯邦雇員進行的裁員行動。

聯邦法官發布臨時禁制令 暫停川普政府在政府關門期間解雇員工(圖:shutterstock)

這項裁決由美國加州聯邦地區法院的 Susan Illston 法官做出。裁決回應了代表聯邦雇員的勞工工會 (包括美國政府雇員聯合會 AFGE 和美國州縣市政雇員聯合會 AFSCME) 提出的訴訟請求。工會早在政府停擺前 (9 月 30 日) 就已提起訴訟，以應對川普政府威脅要實施的「縮編」行動。

Illston 法官在庭審中批評了政府的做法，她認為白宮管理與預算辦公室 (OMB) 和人事管理辦公室 (OPM) 利用政府資金中斷的機會，擅自推行其議程。法官表示，這些證據表明政府的行為「非法」、「超越職權」，且「專斷且反覆無常」。

Illston 法官進一步指出，這些解雇行動似乎具有政治動機。她引述了川普總統和 OMB 主任 Russ Vought 的公開發言，例如川普曾提到裁員將鎖定「民主黨機構」。法官強調：「在一個法治國家，你不能這樣做」。

裁員行動發生在政府停擺進入第 15 天之際。儘管工會稱執行裁員並非在資金中斷期間可履行的「必要服務」，川普政府仍於上周五 (10 日) 開始在聯邦機構實施「縮編」。

根據行政部門周二向法院提交的文件，已有至少 4100 名員工收到解雇通知。OMB 主任 Vought 曾聲稱，裁員人數可能達到「1 萬人以上」。