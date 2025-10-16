成緬甸電信詐騙「利器」！美國國會對馬斯克旗下星鏈啟動調查
鉅亨網編譯陳韋廷
全球首富馬斯克旗下重要太空計畫再次引發爭議，美國國會聯合經濟委員會周二 (14 日) 宣布，已啟動對 SpaceX「星鏈」低軌衛星服務是否向緬甸詐騙園區提供支持的調查。
今年初，中國、緬甸與泰國聯合打擊妙瓦底電詐園區時，泰國當局發現至少 8 個園區配備「星鏈」終端，光是「KK 園區」一棟建築屋頂就有 80 根衛星天線。
另據亞太網路資訊中心 (APNIC) 數據顯示，今年 7-9 月「星鏈」以 12.37% 的市佔率成為緬甸第二大網路供應商，僅次於緬甸國家電信公司。
美國上月已針對 19 個緬甸、柬埔寨涉詐實體與個人實施制裁，並披露去年美國民眾因東南亞電信詐騙損失逾百億美元，年增 66%，其中 9 個緬甸實體在克倫族民族軍保護下，以科技園區或跨境電商為掩護，建構完整詐騙產業鏈。
「星鏈」是 SpaceX 在 2014 年推出的全球低軌衛星寬頻計畫，打算利用 4.2 萬顆衛星取代傳統通訊設施。
緬甸基礎設施薄弱，今年 3 月發生規模 7.9 級地震中，SpaceX 曾捐贈設備協助救援，但該計畫也引發爭議，因衛星數量過多恐讓太空垃圾問題惡化，並被指控淪為組織犯罪的通訊工具，阻礙多國反詐騙工作。
今年 7 月，美國國會聯合經濟委員會已啟動相關調查，民主黨參議員 Maggie Hassan 曾致函馬斯克，敦促其阻止犯罪集團用「星鏈」對美國人實施詐騙，但目前效果未顯。
延伸閱讀
- 低軌衛星市場爆發 宜特啖高單價太空驗證市場
- SpaceX夥晶片商攻衛星直連手機 新衛星兩年內升空、明年下半手機測試
- SpaceX星艦再升級！馬斯克：明年推百噸級第三代 可望實現完全可回收
- 星鏈手機2年後上市、2萬美元機器人、AI晶片算力躍40倍 馬斯克All-In峰會談話重點一次看！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇