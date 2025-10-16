美國政府關門第三周！參議院第九度否決撥款案 逾4千人收裁員通知

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-16 05:06

根據《CNBC》周三 (15 日) 報導，美國政府關門進入第三周，參議院周三第九度否決共和黨提出的短期撥款案，表決結果為 51 票對 44 票。

美國政府關門進入第三周，兩黨持續僵持不下。(圖:Shutterstock)

兩黨在臨時撥款方案上各持己見，共和黨堅持「乾淨」的持續決議案，民主黨則要求延長平價醫療法案補助。川普政府已通知逾 4,000 名聯邦員工將被裁員。

民主黨則希望任何撥款法案都能延長原訂今年底到期的平價醫療法案 (ACA) 強化補助。這項條款和民主黨法案中的其他訴求，預估將耗資 1 兆美元。

逾 4,000 人接獲裁員通知

周三投票前幾天，川普政府在法院文件中表示，已有超過 4,000 名聯邦員工收到裁員通知。

白宮預算主任 Russell Vought 周三表示，總裁員人數可能超過 1 萬人。但在 Vought 發表這番言論後不久，舊金山一位聯邦法官暫時禁止川普政府在關門期間解僱聯邦員工。

川普政府官員將這些所謂的「減少編制」歸咎於參議院民主黨拒絕為共和黨撥款提案投票。

兩黨互相指責

參議院多數黨領袖、南達科他州共和黨參議員 John Thune 周三稍早在議場表示：「政府關門 15 天，民主黨堅持己見，沒有任何跡象顯示他們準備結束這種局面。」

「即使軍人家庭領不到薪水的前景，也不足以讓民主黨重啟政府，」Thune 說。

「民主黨也不關心貧困家庭對營養援助未來的不確定，或颶風季期間洪水區的美國人無法更新保險或完成房屋交易，」Thune 表示。

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨參議員 Chuck Schumer 反駁 Thune 的論點，表示政府自 10 月 1 日關門以來，是因為共和黨「拒絕以認真態度與民主黨合作，解決籠罩美國人民的醫療危機」。

Schumer 指出，家庭正在收到新健保費率通知，越來越多州開放民眾比較明年健保方案。他強調，隨著開放註冊即將到來，共和黨不能繼續拖延，醫療危機正在此刻發生。

共和黨願討論但要先通過撥款

Thune 和其他共和黨人表示，願意在短期撥款獲得批准後，討論延長 ACA 強化稅收抵免的問題。