AI伺服器貢獻放大+摺疊機趨勢樂觀 美系外資力挺鴻海目標價上看400元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-16 13:00

美系外資高盛 (Goldman Sachs) 出具最新報告指出，看好鴻海 (2317-TW) 受惠快速成長的 AI 伺服器收入以及摺疊手機的新趨勢轉趨更為樂觀，將鴻海未來 12 個月的目標價 263 元上調至 400 元。

AI伺服器貢獻放大+摺疊手機趨勢樂觀 美系外資力挺鴻海目標價上看400元。(鉅亨網資料照)

高盛表示，鴻海的策略體現了長期穩定接單所需的基本要素，全球化的生產模式，有助於緩解關稅帶來的不確定性；系統與零組件的垂直整合提高效率並提供完整解決方案；全球大型生產基地不僅是服務與維修據點，為客戶提供地理多元化的選擇。

業務方面，高盛認為，鴻海成功將第二項業務線 AI 伺服器擴展至超過 1500 億美元的營收規模，由於高單價的 AI 伺服器帶來的營收組合轉變，有助於推升營業槓桿，鴻海的營業利益率將呈現可持續的改善。

高盛預估，鴻海雲端業務（AI 伺服器）營收貢獻將從從 2025 年的 38% 提升至 2030 年的 67%，推動公司從傳統智慧手機市場轉向資料中心業務，雲端業務營業利益貢獻將從 55% 提升至 70%。

消費性電子產品營收占比則將從 2025 年 59% 至 2030 年下降至 29%，營業利益貢獻則將從 60% 大幅下滑至 25%，但仍是鴻海的主要業務之一；電動車（EV）營收占比在 2030 年預估將維持小規模約 4%，但可由 2025 年營業虧損改善至 2030 年佔總營業利益的 5%。