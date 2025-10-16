從創櫃板到上櫃 櫃買中心邀4董座分享創業路

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 10:18

國發會與中華民國創投公會共同主辦的全台最大規模創業盛事「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」已於今年 8 月底正式啟動，展現新創能量的勃發活力，櫃買中心及上櫃家族成員亦積極參與，10 月 14 日及 15 日分別於台中台南舉辦創業家講座，現場座無虛席，交流熱烈。

櫃買中心主任秘書林婉蓉表示，台灣中小企業占全體企業家數的 98% 以上，在政策推動下，新創環境日益蓬勃。新創成功關鍵除需洞察市場需求、掌握時機外，更仰賴資本市場支持。櫃買中心自成立以來，始終肩負支持中小微企業及新創發展的使命，今年 1 月 9 日特推出「創櫃板 Plus」新制，以更多元豐富的免費輔導及媒合活動，提升新創企業能見度並有機會吸引創投法人投資，加速企業成長。

10 月 14 日及 15 日的「創業家講座」，邀請到東聯互動董事長吳侑勳、Q Burger（-TW）董事長鄭瑞賓、生展生物 (8279-TW) 董事長陳威仁及新應材（4749-TW）董事長詹文雄分享創業經驗。

東聯互動聚焦外籍移工小額跨境匯款，提供 APP 一站式數位匯兌服務；Q Burger 為以數位化驅動的連鎖早午餐品牌，重塑營運模式並深耕年輕市場；生展生物以微生物醱酵為核心，布局原料藥、營養保健、機能性原料與預防醫學等大健康領域；新應材專注半導體與顯示器特用化學材料之研發與製造。