鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-29 14:54

光通訊廠光聖 (6442-TW) 上周末 (27 日) 於台北木柵動物園舉行員工家庭日，由光聖總經理張英華邀公司高層主管共同參與益智及趣味活動。張英華表示，光聖歷經近 50 年的經營發展，近年不斷尋求轉型突破，研發擴展許多新興產業及海外生產據點，近 2 年也積極導入 AI、推動企業數位轉型，未來將積極推動企業節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進，邁向永續發展。

光聖總經理張英華。(圖:光聖提供)

張英華在活動時致詞表示，今 (2025) 年初在美國對等關稅、國際局勢等外部市場劇烈變化下，光聖全體員工上下一致努力渡過艱難的難關，並藉高端的技術與品質效率服務客戶，獲得大廠客戶的肯定信賴，也在各項產品線領域轉型調整。為確保企業保有優勢的競爭力，產品轉型及企業內部升級已是首要任務，未來集團仍將加速產品、技術、人力、節能減碳及 AI 化轉型，持續深化產業布局，透過企業整併或策略合作，迎接更高的挑戰。

‌



張英華指出，自全球疫情爆發以來至今，國際局勢發生了前所未有的變化，全球政經情勢ㄧ直處於動盪不安之中，包括近年來中國內需市場持續不振，再加上 4 月川普實施對等關稅，對全球經濟衝擊可說是掀起了前所未有的波浪，除了少數的產業能倖免之外，多數產業都受到很大的影響。

張英華說明，光聖歷經近 50 年的經營發展，在 4 位創辦人及董事會嚴謹督促領導下，公司早已奠定了厚實穩定的管理基礎，營運歷程中也不斷尋求轉型突破，近 2 年積 AI、推動企業數位轉型，奠定光聖邁向智慧化經營的進階基礎。當全球 ESG 導入企業經營及社會責任之際，光聖也積極推動企業內部的節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進

光聖近期依主管機關要求，公告上 11 月自結營收 8.1 億元、年增 46%，稅後純益為 2.27 億元、年增 177%，每股稅後純益為 2.96 元，單月 EPS 超過第 2 季 2.6 元，累計前 3 季 EPS 為 13.87 元，已接近去年全年度的獲利水準。法人推估，光聖今年全年度將有機會創公司的歷史新高。