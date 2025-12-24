‌



光聖今年第 3 季後，隨著新台幣匯率回穩，使得單季獲利顯著增長，加上毛利率在第 2、3 季，連續 2 季來到 60% 以上，隨著北美基礎建設持續推進，加上美系大客戶拿下馬來西亞資料中心標案，公司也已配合客戶在第 3 季起持續出貨，有望挹注業績增長。