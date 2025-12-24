鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊龍頭股光聖 (6442-TW) 受惠於 AI 算力強勁、矽光 (CPO) 產品需求強勁，加上產品組合及台幣匯率回穩，營運展望亮眼，今 (24) 日開高走高，盤中一度漲逾 9% 以上，股價觸及 1,300 大關，成交量也增加至 4,300 張，帶動相關光通訊族群眾達 - KY(4977-TW)、上詮 (3363-TW)、聯亞 (3081-TW) 齊聲上揚。
光聖近期公告 11 月單月稅後純益為 2.27 億元、年增 177%，單月每股稅後純益為 2.96 元。第 3 季稅後純益為 5.29 億元、年增 104%，每股稅後純益為 7.03 元。
光聖今年第 3 季後，隨著新台幣匯率回穩，使得單季獲利顯著增長，加上毛利率在第 2、3 季，連續 2 季來到 60% 以上，隨著北美基礎建設持續推進，加上美系大客戶拿下馬來西亞資料中心標案，公司也已配合客戶在第 3 季起持續出貨，有望挹注業績增長。
除了光纖產品外，光聖近期也與 IET-KY(4971-TW) 換股結盟，成為公司在光通訊產業的結盟布局，正式宣告從元件、光通訊模組產品，向上延伸至關鍵通訊半導體材料，未來希望透過優勢垂直整合，邁向新世代的 AI 光通訊，搶攻在高速傳輸上的市場大餅。
下一篇