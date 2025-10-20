助攻亞資中心！貝萊德看上台灣「工業革命式」成長 設亞洲機構服務中心引進國際產品

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-20 13:07

‌



全球最大資產管理公司貝萊德集團（BlackRock）旗下的貝萊德投信董事長謝宛芝，今 (20) 日於首檔 ETF（009813）掛牌典禮後接受媒體聯訪，她不僅對台灣經濟的蓬勃發展給予高度讚揚，更宣布集團將在未來三年內加速產品引進及區域服務佈局，以實際行動支持台灣成為「亞洲資產管理中心」，未來三年內將上市 8-10 檔 ETF。

貝萊德投信董事長謝宛芝。（鉅亨網記者張韶雯攝）

謝宛芝首先援引貝萊德集團副董事長 Sir Robert Fairbairn 日前在台的觀察，指出台灣今年的出口成長率高達 30%，這是「工業革命」般的顯著成長，遠超全球平均水平，令全球投資者印象深刻。她強調，台灣資本市場的活躍度亦驚人，目前已有超過 1,500 萬投資人積極參與，顯示台灣擁有亞洲首屈一指的投資參與率和市場深度。

‌



為響應主管機關積極放寬法規、吸引外資的努力，貝萊德投信宣布重磅在台投資計畫。謝宛芝表示，從首檔 ETF 上市開始，未來三年內預計將在台灣市場掛牌 8 到 10 檔 ETF，豐富台灣投資人的資產配置工具。為此，貝萊德已在台灣成立首個服務亞洲機構投資人的中心，ETF 部門在今年增加了超過十名員工，從前線到管理層全面強化服務，展現深耕台灣並將其視為區域服務樞紐的決心。她樂見國際資產管理同業如安聯、摩根、聯博等共同參與台灣市場，有助攜手推動台灣「亞洲資產管理中心」的目標實現。

談到首檔在台上市的 ETF「貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF」（009813），謝宛芝指出，儘管台灣 ETF 市場發展迅速，但投資人仍普遍存在「在地偏好」（Home Bias），資金高度集中於台股。她強調，美股與台灣市場具有互補性，是台灣投資人跨出在地市場、進行資產配置的第一選擇。

009813 追蹤的是美股 50 大龍頭企業，不僅與台股同樣具有長期超越大盤指數的報酬潛力，其投資組合更緊密契合當前全球的「大趨勢」（Megatrends）。謝宛芝特別點出 AI 的廣泛應用，將是下一波驅動這些美股龍頭企業（尤其 IT 與通訊類股）長期獲利的重要動能，能為投資人提供優異的長期配置效果。