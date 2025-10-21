鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-21 10:40

‌



20 日是 10 月台股 ETF 除息高峰日，共計 13 檔除息，昨日大盤在台積電領軍改寫新天價下，終場大漲 386.26 點，收在 27688.63 點，同創收盤新高，連帶激勵 13 檔台股 ETF 填息表現，其中，包括群益半導體收益 (00927-TW)、凱基台灣 AI50(00952-TW)、中信成長高股息 (00934-TW)、兆豐電子高息等權 (00943-TW)、FT 臺灣永續高息 (00961-TW)、野村趨勢動能高息 (00944-TW) 共有 6 檔順利完成填息。

AI股火力全開！台股日日有新高 6檔ETF上演首日填息。(圖:shutterstock)

群益投信台股 ETF 研究團隊表示，近期台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是 AI 發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自 IC 設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體 ETF 來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

‌



群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，目前全球僅 AI 應用仍持續擴張，衍生對算力的強勁需求，我國半導體供應鏈在 IT 及 AI 應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能，出口成長動能可望延續。在 AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對 AI 位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

據了解，00927 是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體 ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。00927 追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，而吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。