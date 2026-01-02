鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 20:00

新興市場股市在 2026 年首個交易日表現強勁，延續了去年高達 7.2 兆美元的年度漲勢。

新興市場股市2026年迎來強勁開局 亞洲AI助力科技股創新高(圖:shutterstock)

由於亞洲在人工智慧領域扮演的角色日益擴大，中國科技股出現自去年 9 月以來最大的漲幅，並推動南韓和台灣的基準指數創下歷史新高。截至倫敦時間上午 9:01，MSCI 新興市場指數上漲 1.6%，達到 2021 年 2 月以來最高，且僅差歷史高點約 1.6%。

投資組合經理 Varun Laijawalla 指出，新興市場科技領導者的戰略重要性是結構性的，而這也推動資金從高度集中且昂貴的已開發市場進行分散。由於美國占全球股票指數約三分之二，即使是適度的資產重新配置，也能轉化為對新興市場有意義的資金流入。

在新興市場指數邁向連續第六個交易日上漲的同時，南韓 Kospi 指數因三星電子股價飆升至歷史新高，而刷新紀錄。此外，受 AI 相關上市和 DeepSeek 進展的熱情鼓舞，香港上市的中國科技股指數飆升了 4%。

在貨幣市場方面，整體開局相對平靜。南非蘭特在新興市場貨幣中領漲，並攀升至 2022 年 8 月以來的最強水平，這得益於改革勢頭、寬鬆貨幣政策的樂觀預期，以及在美元走弱和黃金進一步上漲背景下的資金流入。