鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-19 11:35

‌



證交所最新公布 9 月定期定額戶數前 20 名榜單，出現突破性變化—主動式 ETF 首度擠進榜單！掛牌不到五個月的主動統一台股增長 (00981A-TW)，一舉空降第 16 名，打敗一票成立多年的老牌 ETF，且是唯一入榜的主動式 ETF。投資人好奇 00981A 到底憑什麼吸引超過 1.4 萬名定期定額族持續扣款，ETF 投資專家指出，主要有三大強勢關鍵，分別「績效」、「經理人操盤功力」、「投研團隊」。

定期定額榜單洗牌！00981A橫掃ETF老將空降前20 全靠三大關鍵。(圖:shutterstock)

第一強：00981A 後發先至 季績效 24%「1 打 19」

‌



00981A 雖然雖不是傳統老牌的主動式 ETF，但上市後一路狂飆，7 月就彎道超車，坐上主動式台股 ETF 股王寶座，從 5 月底掛牌至今，漲幅超過四成，股價唯一站上 14 元，位居績效王。

績效如果只贏過主動式 ETF，不足以成為飛速入榜的原因，統一 00981A 季績效直接以「1 打 19」，全面輾壓榜上所有存股族最愛的 ETF。

觀察定期定額戶數前 20 大 ETF 季績效，統一 00981A 三個月大漲 24%，績效排名第一；第二名國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 以近 22% 位居第二；0050、006208 兩檔高人氣市值型 ETF，三個月漲幅約 19%，分列第三、四名；反觀高股息 ETF 代表如 00929、0056，三個月只漲「個位數」，主打高配息率的 00919 為負報酬。

第二強：經理人操盤快狠準 甜蜜點建倉贏在起跑點

主動式 ETF 持股透明化，每天盤後就會公布持股清單。截至 10/17，統一 00981A 共持有 15 檔千金股。就算當前主流趨勢股大同小異，但真正的關鍵在「買得早」。00981A 前七大持股，在 5 月底就已建倉布局，當時這些潛力股還沒漲到千金股。別的主動式 ETF 在漲上去才追，00981A 則是早已卡位，「看著千金股長大」。

所以，雖然主動式 ETF 持股名單看起來差不多，但 00981A 經理人擅長在大型權值股和中小型潛力股中，找到甜蜜點，就是統一 00981A 績效可以勝出的決勝武器。

第三強：投研團隊實力深厚 主動操作最強靠山

不只經理人陳釧瑤操盤操得好，陳釧瑤背後的統一投信投研團隊也有很強的實質戰績！統計台股基金淨值前五強，有三檔都是來自統一的基金：統一全天候、奔騰、黑馬基金。

而且這三檔基金都成立超過 25 年，歷經科技泡沫、金融海嘯、疫情、暴力升息等多空循環，長線績效依舊亮眼，統一全天候基金報酬率逾 4000%、統一奔騰超過 3400%、統一黑馬也超過 2900%，定期定額投資這些強基金，可以放大很多財富。

這些基金的成功不只是記錄，而是投研團隊對全球資本市場的深刻洞察力。據統一投信官網資料，團隊每年有超過 7000 人次在最前線拜訪公司，深入生產線研究，同樣的研究力與投資力，如今延伸到統一 00981A，讓主動式 ETF 也能承接主動式基金的戰力。