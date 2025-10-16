鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-16 10:37

‌



致伸 (4915-TW) 今 (16) 日宣布與日本新創公司 Vieureka Inc. 策略合作，共同開發新一代邊緣 AI 攝影機。此合作結合致伸高效能 AI 攝影機與 Vieureka 軟體平台，提供具備進階影像處理與遠端管理能力的完整解決方案。

致伸攜手日本新創Vieureka打造AI攝影機 加速邊緣AI解決方案落地。(圖：致伸提供)

致伸表示，此項合作將強化邊緣 AI 攝影機效能，同時建立遠端管理的與標準化機制，廣泛應用於醫療照護、智慧製造等多元場域，協助客戶提升現場運作效率。

‌



致伸科技副總，視覺解決方案事業群負責人許家誌表示，結合致伸的硬體優勢與 Vieureka 的 AI 平台，希望能打造更靈活、更智慧的全球解決方案，推動邊緣 AI 技術普及化。

Vieureka 平台內建神經運算單元（NPU），具備低功耗、高效能的電腦視覺處理能力，並支援安全遠端管理與 AI 模型更新、訓練與參數調整。

Vieureka 代表取締役社長宮崎秋弘（Akihiro Miyazaki）表示，「與致伸合作，讓我們能以日本為起點，推動邊緣 AI 解決方案全球落地，為產業帶來更多智慧化價值」。