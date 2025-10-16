鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 12:44

‌



勞動部今（16）日公布最新減班休息（無薪假）統計，截至目前，實施家數共計 432 家，實施人數為 8,543 人。相較於本月初（10 月 1 日）公布的數字，本次數據僅增加 34 家企業、38 人，為近幾個月以來增加幅度最小的一次，顯示受關稅政策影響的衝擊有「降溫」跡象，但目前近八千人反映受到美國關稅影響，佔整體減班休息人數的 9 成以上。

關稅衝擊悶燒 企業無薪假微增34家38人 製造業仍為關稅重災戶占比9成。(鉅亨網資料照)

不過，勞動部對於後續狀況能否持續回穩仍持審慎態度。勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，雖然有部分企業反映訂單已經穩定，不打算繼續實施減班休息，但也有廠商表示不確定 11 月訂單是否會再重新實施，勞動部將持續觀望廠商經營狀況。

根據勞動部統計，在 8,543 名實施減班休息的員工中，有 8,130 人集中在製造業（佔 359 家），又以金屬機電工業（287 家、6,520 人）最為嚴重，其中機械裝置製造業最多。

黃琦雅分析，根據廠商回報，目前有 7,923 人反映受到美國關稅影響，佔整體減班休息人數的 9 成以上。

本次統計中，另有 53 家企業因減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，共有 1,618 名員工已恢復原本工時。其中，停止實施減班休息人數最多的產業是其他運輸工具及零件製造業，恢復了 341 人，但勞動部仍表示，是否代表營運已經回歸穩定仍待持續觀察。目前實施減班休息的多數事業單位，實施人數在 50 人以下，實施期間多數為 3 個月以下。

勞動部特別提醒，減班休息並非無薪假。針對按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣 28,590 元，事業單位也必須依法替勞工投保勞、健保及提繳勞退金。

勞動部指出，在通報減班休息的勞工中：有 74.1% 的企業（320 家）適用僱用安定措施，這些企業中八成以上（83.8%，7,156 人）的員工，除了雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，還可向勞動部申請七成薪資差額補貼。