致伸9月營收54.3億元呈年月雙增 B2B及AIoT專案持續挹注
鉅亨網記者吳承諦 台北
電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收為 54.3 億元，受惠於 B2B 及 AIoT 專案出貨持續挹注，呈年月雙增；第三季合併營收 158.8 億元，季增 8.8%，年減 0.8%。累計前 9 月營收為 452.4 億元，年增 0.5%。
致伸表示，九月營收較上月成長 7%，受惠於 B2B 及 AIoT 專案出貨持續挹注，公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能。隨著高毛利專案占比提升，公司產品組合持續優化，帶動營運展現穩健成長。
致伸指出，公司持續深化「多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）」策略，結合聲音、影像與邊緣 AI 技術，打造多元應用的智慧感測解決方案。在應用領域部分，AI 智慧監控專案需求穩健。
致伸表示，公司亦深耕 AI 視訊會議，透過先進的影像與聲學整合技術，提升遠距協作的效率。此外，在車載音響方面，以高品質聲音技術為核心，協助車廠打造更具沉浸感與差異化的體驗，並繼續展現感測與 AI 融合的研發實力，更進一步提升產品附加價值，鞏固市場競爭力。
