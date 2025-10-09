鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-09 17:07

‌



電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收為 54.3 億元，受惠於 B2B 及 AIoT 專案出貨持續挹注，呈年月雙增；第三季合併營收 158.8 億元，季增 8.8%，年減 0.8%。累計前 9 月營收為 452.4 億元，年增 0.5%。

致伸9月營收54.3億元呈年月雙增 B2B及AIoT專案持續挹注 。(圖：shutterstock)

致伸表示，九月營收較上月成長 7%，受惠於 B2B 及 AIoT 專案出貨持續挹注，公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能。隨著高毛利專案占比提升，公司產品組合持續優化，帶動營運展現穩健成長。

‌



致伸指出，公司持續深化「多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）」策略，結合聲音、影像與邊緣 AI 技術，打造多元應用的智慧感測解決方案。在應用領域部分，AI 智慧監控專案需求穩健。