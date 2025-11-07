致伸科技10月營收年增近2成 公共安全與車隊管理等應用需求推升動能
鉅亨網記者吳承諦 台北
電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (7) 日公佈 10 月營收為 55.3 億元，年增近 2 成，致伸表示，在公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能下，本月營收維持高檔。
致伸 10 月營收為 55.3 億元，月增 1.8%，年增 19.2%。累計前十月併營收為新台幣 507.8 億元，年增 2.2%。
致伸表示，10 月營收較上月成長 1.8%，受惠於 B2B 及 AIoT 專案出貨持續挹注，公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能。隨著新專案放量，帶動營運展現穩健成長。
致伸憑藉深厚的視聽覺技術整合基礎，持續深化「AI 感測融合（AI sensor Fusion）」策略，專注於整合影像、音訊與介面技術，打造邊緣運算應用，與發展動態多感知生態系。
透過 ODM+ 模式，致伸提供市場導向、技術驅動的完整解決方案，應用涵蓋汽車電子、安全監控、會議系統、機器人及智慧工作場域等多元領域，致伸致力於將 AI 感知融合體驗帶入生活（Bringing AI sensor fusion experience to life），將創新構想化為具體應用，豐富人類生活體驗
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AISF技術搶攻機器人市場 AIOT明年維持高雙位數成長
- 前三季獲利年增5% Q3 EPS 1.55元 車用AIOT新專案貢獻營運動能
- 致伸攜手日本新創Vieureka打造AI攝影機 加速邊緣AI解決方案落地
- 〈致伸法說〉AISF技術搶攻機器人市場 AIOT明年維持高雙位數成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇