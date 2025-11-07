致伸科技10月營收年增近2成 公共安全與車隊管理等應用需求推升動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-07 18:43

電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (7) 日公佈 10 月營收為 55.3 億元，年增近 2 成，致伸表示，在公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能下，本月營收維持高檔。

致伸科技10月營收55.3億元年增近2成 公共安全與車隊管理等應用需求推升動能。(圖：shutterstock)

致伸 10 月營收為 55.3 億元，月增 1.8%，年增 19.2%。累計前十月併營收為新台幣 507.8 億元，年增 2.2%。

致伸表示，10 月營收較上月成長 1.8%，受惠於 B2B 及 AIoT 專案出貨持續挹注，公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能。隨著新專案放量，帶動營運展現穩健成長。

致伸憑藉深厚的視聽覺技術整合基礎，持續深化「AI 感測融合（AI sensor Fusion）」策略，專注於整合影像、音訊與介面技術，打造邊緣運算應用，與發展動態多感知生態系。