營收速報 - 2025年10月16日台股中小型公司9月營收一覽（新增3家）
鉅亨網新聞中心
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月16日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2030家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|大宇資-文化創意業
|9.63億
|111.2%
|達方-電腦及週邊設備業
|22.42億
|27.0%
|合正-電子零組件業
|1.54億
|-11.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|達方-電腦及週邊設備業
|22.42億
|7.5%
|大宇資-文化創意業
|9.63億
|-1.0%
|合正-電子零組件業
|1.54億
|-24.6%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2030家。其中營收年增大於 25％有474家，年增小於-20％有347家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|174家
|介於10～50億
|>= 0%
|257家
|介於10～50億
|< 0%
|222家
|介於10～50億
|<= -20%
|238家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|300家
|小於10億
|>= 0%
|424家
|小於10億
|< 0%
|304家
|小於10億
|<= -20%
|238家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|地心引力-文化創意業
|98萬
|49100.0%
|寶泰生醫-生技醫療業
|168萬
|41800.0%
|理銘-建材營造業
|5,741萬
|25303.5%
|益得-生技醫療業
|610萬
|22496.3%
|聯上發-建材營造業
|9,757萬
|19374.5%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇龍-建材營造業
|984萬
|24497.5%
|台睿-生技醫療業
|368萬
|22900.0%
|聯上發-建材營造業
|9,757萬
|15764.6%
|心誠鎂-生技醫療業
|377萬
|7587.8%
|帝圖-文化創意業
|3,867萬
|5278.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇