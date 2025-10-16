search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年10月16日台股中小型公司9月營收一覽（新增3家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月16日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2030家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
大宇資-文化創意業 9.63億 111.2%
達方-電腦及週邊設備業 22.42億 27.0%
合正-電子零組件業 1.54億 -11.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
達方-電腦及週邊設備業 22.42億 7.5%
大宇資-文化創意業 9.63億 -1.0%
合正-電子零組件業 1.54億 -24.6%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2030家。其中營收年增大於 25％有474家，年增小於-20％有347家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 174家
介於10～50億 >= 0% 257家
介於10～50億 < 0% 222家
介於10～50億 <= -20% 238家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 300家
小於10億 >= 0% 424家
小於10億 < 0% 304家
小於10億 <= -20% 238家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 98萬 49100.0%
寶泰生醫-生技醫療業 168萬 41800.0%
理銘-建材營造業 5,741萬 25303.5%
益得-生技醫療業 610萬 22496.3%
聯上發-建材營造業 9,757萬 19374.5%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇龍-建材營造業 984萬 24497.5%
台睿-生技醫療業 368萬 22900.0%
聯上發-建材營造業 9,757萬 15764.6%
心誠鎂-生技醫療業 377萬 7587.8%
帝圖-文化創意業 3,867萬 5278.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收9月營收文化創意業地心引力文化創意業大宇資

相關行情

台股首頁我要存股
大宇資50.7-0.98%
達方34.9-3.19%
合正21.7+0.00%
地心引力24+1.48%
理銘41.6-0.83%
益得17.8+0.00%
聯上發11.05+0.00%
皇龍21.1-0.47%
寶泰生醫37.95+2.02%
台睿24.05-4.07%
心誠鎂67.9+1.68%
帝圖43+4.83%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
達方

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty