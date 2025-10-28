〈致伸法說〉前三季獲利年增5% Q3 EPS 1.55元 車用AIOT新專案貢獻營運動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-28 17:45

電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日召開法人說明會並同步公告第三季財報，受到新台幣升值影響，第三季稅後純益 7.1 億元，呈季年雙減，每股純益 1.55 元；累計前三季稅後純益 21.9 億元，年增 5%，每股純益 4.76 元；致伸總經理暨財務長蕭英怡指出，車用 AIOT 產品帶動本季營運穩健。

圖為致伸董事長潘永中。（鉅亨網記者吳承諦攝）

致伸第三季營收 158.8 億元，季增 8.8%，年減 0.8%；毛利率 17%，季減 0.5 個百分點，年減 0.1 個百分點；營業利益 7.8 億元，季增 10.1%，年減 6.8%；營益率 4.9%，季增 0.1 個百分點，年減 0.3 個百分點。稅後純益 7.1 億元，季減 2.9%，年減 7.9%，每股純益 1.55 元。

致伸前三季累計營收 452.4 億元，年增 0.5%；毛利率 17.2%，年增 0.4 個百分點；營業利益 22.2 億元，年增 0.3%；營益率 4.9%，年持平；稅後純益 21.9 億元，年增 5%，每股純益 4.76 元。

產品營收佔比部分，車用與智慧物聯（AIoT）佔 31%，帶動整體毛利率結構改善。資訊產品比重則為 47%，智慧生活產品佔 22%。蕭英怡指出，第三季車用與 AIoT 營收年增達 27.5%，是本季營運動能。

在製造韌性方面，致伸也積極優化生產布局與供應鏈。預計泰國廠產能佔比將於 2025 年底提升至接近三成，以因應地緣政治變化。