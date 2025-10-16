細談星際之門 三星李在鎔等韓企掌門人赴美見川普
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
韓媒報導，三星電子會長李在鎔、現代集團會長鄭義宣等韓國大企業掌門人，將與韓國高級官員前往美國，與美國總統川普在海湖莊園會面。
韓國高級官員將於週四 (16 日) 啟程前往華盛頓，展開與美方的關稅後續商談。而李在鎔、鄭義宣、SK 集團會長崔泰源以及 LG 集團會長具光謨，應軟銀主席孫正義之邀，也將同行前往，出席在海湖莊園舉行的「星際之門」（Stargate）計畫投資推進活動。
韓美這次會談除了關稅議題，也將討論規模約 3,500 億美元的對美投資基金細節。外界預期雙方在資金運用、產業適用範圍與稅務優惠等面向可能存在分歧，韓企掌門人屆時將以具體投資計畫為談判「加碼」，提升協商效率與可執行性。
此外，軟銀正與 OpenAI、甲骨文合作於美國推動「星門之門」專案，整體投資規模約 5,000 億美元。為呼應該計畫，三星與 SK 集團已與 OpenAI 建立策略夥伴關係，本次與孫正義會晤，預計將細化在半導體供應、電力保障、資本結構與營運模式等合作方案。
