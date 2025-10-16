鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-16 11:40

‌



韓媒報導，三星電子會長李在鎔、現代集團會長鄭義宣等韓國大企業掌門人，將與韓國高級官員前往美國，與美國總統川普在海湖莊園會面。

細談星際之門 三星李在鎔等韓企掌門人赴美見川普。(圖:hsutterstock)

韓國高級官員將於週四 (16 日) 啟程前往華盛頓，展開與美方的關稅後續商談。而李在鎔、鄭義宣、SK 集團會長崔泰源以及 LG 集團會長具光謨，應軟銀主席孫正義之邀，也將同行前往，出席在海湖莊園舉行的「星際之門」（Stargate）計畫投資推進活動。

‌



韓美這次會談除了關稅議題，也將討論規模約 3,500 億美元的對美投資基金細節。外界預期雙方在資金運用、產業適用範圍與稅務優惠等面向可能存在分歧，韓企掌門人屆時將以具體投資計畫為談判「加碼」，提升協商效率與可執行性。