鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-16 15:21

‌



隨著日本政局不確定性減退，日本股市週四 (16 日) 開高走高，日經 225 指數(NKY) 收漲 605.07 點貨 1.27%，報 48,277.74 點，為歷史次高收盤價。

〈日股盤後〉高市首相之路趨穩 日經指數漲逾600點 收史上次高。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 19.78 點漲 0.62%，報 3,203.42 點。

‌



日本自民黨新任黨魁高市早苗與大阪在野黨領導人吉村洋文會談，雙方可能在首相指名選舉上進行合作、並籌組聯合政權。吉村洋文表示，如果若政策協商達成共識，下週首相人選的國會投票，就會支持高市早苗，稍稍淡化了政治前景的不確定性。

市場分析師表示，兩個黨派開始談判，使得高市早苗出任首相的可能性升高。自民黨和維新會組成的聯盟領導下的高市政府，可能會採取財政刺激措施來提振經濟，這將成為股票買盤的積極因素，讓冷卻下來的「高市交易」回溫。