OpenAI將在阿根廷投資250億美元 打造拉美首個「星際之門」

鉅亨網編譯鍾詠翔


OpenAI 周二（14 日）正式宣布與能源公司 Sur Energy 簽署意向書，計劃在阿根廷建設一個資料中心樞紐，投資額最高可達 250 億美元，將成為阿根廷史上最大手筆科技基礎設施計畫之一。

cover image of news article
OpenAI將在阿根廷投資250億美元，打造拉美首個「星際之門」。（圖：Shutterstock）

阿根廷政府此前已宣布「阿根廷星際之門」計畫，涉及高達 250 億美元的投資，建設一座 500 兆瓦的先進人工智慧（AI）運算設施。


阿根廷總統米萊在總統府主持會議，正式公布這一計畫，OpenAI 代表與 Sur Energy 高層出席。

據米萊在 X 平台上發表的聲明，「阿根廷星際之門」項目是一個開創性 AI 基礎設施項目，將使阿根廷在全球 AI 生態系統中處於領先地位。

OpenAI 和 Sur Energy 已簽署合作意向書，該項目將納入阿根廷 「大型投資激勵制度」 框架內，這是一個旨在吸引大規模國際投資的計畫。

阿根廷政府表示，該項目「可能成為阿根廷歷史上規模最大、最重要的科技與能源基礎設施投資之一」。

資料中心將位於巴塔哥尼亞地區，該地區以廣袤土地和豐富再生能源資源聞名。儘管確切興建時間表尚未公布，但當地報導稱，工程可能從明年開始，預計到 2027 年將完成初步 100 兆瓦階段。

OpenAI 執行長奧爾特曼稱該項目是拉美地區里程碑。他表示：「我們很自豪地宣布，將與阿根廷能源公司 Sur Energy 合作，啟動『阿根廷星際之門』項目，這是一個令人興奮的新基礎設施項目。」

「阿根廷星際之門」項目是 OpenAI 在全球範圍內一系列基礎設施擴張行動的最新一環。該公司已在美國、阿聯和挪威展開類似項目。此舉也契合阿根廷政府吸引外資、打造區域創新中心的策略。

