亞洲創投市場和公眾的目光本周聚焦於一份商業支持公告，因為交易對象正是軟銀集團創辦人、前世界首富孫正義的長女川名麻耶 (Maya Kawana)。日本生物科技獨角獸 Spiber 宣布已與川名麻耶簽訂業務支持協議，在先決條件滿足後，她將在 2026 年上半年內提供該支持，目標是推動 Spiber 的業務繼續發揮協同作用，促進進一步增長與價值創造。
最引人關注的是，川名麻耶在交易方履歷中罕見地公開表明自己是「孫正義的第一個孩子」。
這項合作的背景是，以利用源自植物的人工蛋白生產生物纖維為主要業務的 Spiber，正陷入嚴重的經營困境。Spiber 是日本少數幾家估值超過 10 億美元的「獨角獸」企業之一。然而，由於日元走軟和美國嚴重通脹導致成本激增，該公司在 2024 年營收僅 4.14 億日元的情況下，卻錄得了 295 億日元的淨虧損。
今年四月，Spiber 在年報中已對公司持續經營能力發出警告，尤其是能否籌集足夠資金償還債務。本月底，公司將面臨高達 362 億日元的償債大限。
川名麻耶表示，她選擇公開身份背景，旨在讓外界理解她與 Spiber 的接觸是以長期發展 為導向，而並非受到首次公開募股 (IPO) 或企業併購 (M&A) 等短期資本收益所驅使。她希望藉此能夠全身心投入，致力於將 Spiber 發展成為全球生物風險投資領域的前沿公司。
川名麻耶生於 1981 年 4 月，擁有亮眼的專業履歷。她於 2004 年從慶應義塾大學畢業後，即進入高盛，從事 IPO 和併購顧問業務。2019 年，她創立了品牌諮詢公司 Bold。
在本周公開「孫正義長女」身份前，她便一直以「Bold 社長」的身份活躍於創投圈。今年以來，她也擔任了 AI 營銷公司 Ai Robotics(該公司股價較 IPO 價格翻了 3 倍) 和 Material Bank Japan 的外部董事。
由於孫正義本人已年近 7 旬，且過去幾十年來極少公開談論家庭 (外界僅知他有兩個女兒，長女曾在高盛工作)，這份公告也為軟銀潛在繼承人的信息提供了罕見的線索。
